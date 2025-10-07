Medvedev, ironic la adresa lui Trump după declarațiile despre rachetele Tomahawk: „Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”

Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max relatează TASS, potrivit News.ro.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a conchis vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, ironizând dorinţa lui Trump de a lua premiul Nobel pentru Pace.

Preşedintele american declarase luni că este deja înclinat să ia o anumită decizie cu privire la livrările de rachete cu rază lungă de acţiune „Tomahawk”, dar a spus că mai întâi vrea să afle ce anume se planifică la Kiev. Trump nu a dezvăluit ce decizie este înclinat să ia.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat şeful Casei Albe.

În iulie, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au mai intrat într-o polemică de la distanţă. Iritat de retorica „periculoasă”, Trump i-a spus lui Medvedev să „aibă grijă ce spune”, după ce aliatul lui Putin ameninţase cu arma nucleară rusă.

