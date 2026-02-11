Live TV

Bulgarian police car
Anchetatorii lucrează la „absolut orice ipoteză posibilă”. Sursa foto: Profimedia Images
Cei trei bărbați descoperiți morți la o cabană din Bulgaria stătuseră nemâncați timp de câteva zile înainte de deces, consumând doar apă sau ceai, potrivit rezultatelor autopsiilor. Descoperirile sugerează o perioadă deliberată de post, probabil legată de o încercare de autopurificare, potrivit Novinite.

Pe 1 februarie, în jurul orei 13:50, două jeep-uri deținute de asociația care utilizează cabana Petrohan s-au deplasat la fața locului. Vehiculele au fost identificate ulterior în timpul inspecțiilor, a declarat Ministerul de Interne, referindu-se la remarcile anterioare ale Milenei Malinova, o prietenă a lui Ivailo Ivanov, unul dintre cei descoperiți morți. Vorbind pe 9 februarie, Malinova a spus că a observat două jeep-uri trecând foarte repede, urmate la scurt timp de alte două, dar a recunoscut că nu a acordat suficientă atenție la momentul respectiv. Ministerul de Interne a menționat că este posibil ca și alte vehicule să fi folosit același drum, care oferă, de asemenea, acces către o altă zonă, dar nu s-a confirmat ca vreunul să se fi îndreptat spre cabană.

În decurs de o săptămână, în nord-vestul Bulgariei au fost descoperite șase victime, printre care și un adolescent, în contexte care sugerează o legătură între ele: trei morți într-o cabană din pasul Petrohan și trei într-o rulotă de lângă vârful Okolchița.

Îndoieli publice și explicații instituționale

Comentând atât cazul Petrohan, cât și cazul de lângă vârful Okolchița, sociologul Parvan Simeonov a declarat că autoritățile au prezentat ceea ce pare a fi o versiune obiectivă a evenimentelor și că societatea ar trebui să aibă încredere în datele oficiale.

Potrivit acestuia, toate indiciile disponibile indică un grup ezoteric asemănător unei secte, ale cărui activități au culminat cu o formă de moarte voluntară. Cu toate acestea, Simeonov a subliniat că nu există o modalitate definitivă de a stabili dacă moartea victimelor mai tinere a fost în întregime voluntară, descriind această incertitudine ca fiind profund îngrijorătoare pentru publicul larg.

Simeonov a criticat scurgerea extensivă de informații personale despre victime, descriind-o ca o formă de exploatare care ar fi trebuit prevenită. În opinia sa, este puțin probabil ca autoritățile să convingă pe deplin publicul de concluziile lor, deoarece cazurile care implică șase decese alimentează inevitabil căutarea unui vinovat clar.

Deși a recunoscut că explicațiile alternative nu pot fi excluse în totalitate, el a spus că versiunea oficială pare în prezent cea mai plauzibilă.

În ceea ce privește convingerile victimelor, Simeonov a spus că acestea nu sunt înrădăcinate într-o religie specifică, ci reflectă mai degrabă un amestec patologic marcat de elemente narcisiste.

Politologul Stoicho Stoichev a afirmat că este de așteptat un conflict de interpretări, având în vedere lipsa generală de încredere în instituții.

Evaluare psihiatrică și întrebări nerezolvate

Medicul psihiatru Lyubomir Kanov a declarat că comportamentul celor implicați în incidentele de la Petrohan și Okolchitsa nu indică psihoză sau nebunie. Vorbind la Nova TV, el a spus că înregistrările video arată indivizi comportându-se într-un mod relativ normal și că niciunul dintre ei nu avea antecedente cunoscute de boli mintale. Kanov a explicat că acest caz nu se încadrează în tiparul unei tulburări psihiatrice clasice, ci implică mai degrabă stări psihologice specifice care se pot dezvolta într-un cadru de grup.

Pe baza informațiilor oficiale disponibile până în prezent, Kanov a schițat un scenariu care implică două crime urmate de patru sinucideri, formând un lanț închis de evenimente. Conform acestei ipoteze, cei trei bărbați de la cabană și-au luat viața, după care Ivailo Ivanov i-a ucis pe ceilalți doi din rulotă și apoi pe sine. Kanov a descris această versiune ca fiind consistentă și completă, dar a recunoscut că există îndoieli persistente din cauza posibilității unor fapte nedivulgate, a unor imagini lipsă sau a altor influențe externe necunoscute. El a comparat situația cu o crimă și o sinucidere în grup, construite cu grijă, care amintesc de un roman polițist, dar sunt totuși înconjurate de întrebări fără răspuns.

De asemenea, el a abordat reacțiile rudelor victimelor, explicând că oamenii interpretează adesea evenimentele prin prisma emoțiilor lor și că este extrem de rar ca un părinte să accepte că fiul său a comis o crimă. În același timp, Kanov a spus că îngrijorările exprimate de rude nu ar trebui ignorate, pentru că unele aspecte ale cazului par suspecte. El a criticat autoritățile pentru că au reacționat lent și au făcut o serie de omisiuni de la început.

Conform lui Kanov, cea mai acceptabilă explicație din punct de vedere social ar fi aceea că un singur individ, deviind de la ideile budiste, i-a atras pe alții prin carisma personală și a format un cult în care viața era portretizată ca o iluzie căreia trebuia să i se pună capăt. El a avertizat că, dacă ar apărea dovezi ale unei implicări externe, furia și resentimentele publice s-ar intensifica probabil semnificativ.

