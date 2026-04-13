Mesajul lui Volodimir Zelenski, după rezultatul alegerilor din Ungaria: Este important când prevalează abordarea constructivă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis felicitări lui Péter Magyar și partidului său, Tisza, „pentru victoria lor răsunătoare” în alegerile din Ungaria, scriind pe X că a prevalat o „abordare constructivă”.

Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina este pregătită pentru cooperare și relații bune.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important când prevalează abordarea constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna să întrețină relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să aprofundăm cooperarea noastră cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni doresc cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a scris Zelenski pe X.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a calificat scrutinul drept un „moment de cotitură” pentru Ungaria și a salutat șansa de a „deschide un nou capitol” în relațiile dintre cele două țări, scrie BBC.

În spatele tonului diplomatic calm se ascunde o mare ușurare, față de rezultatul alegerilor din Ungaria, comentează BBC.

Ungaria lui Orbán a fost cea mai pro-rusă țară din UE, blocând în mod regulat împrumuturile și ajutorul UE pentru Kiev, precum și sancțiunile împotriva Moscovei.

Vestea înlăturării lui Orbán a apărut cu puțin timp înainte de sfârșitul unui scurt armistițiu de Paște în Ucraina, care a fost încălcat de sute de ori.

