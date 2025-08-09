Live TV

Metoda inedită prin care soldații Ucrainei sunt antrenați pentru atacurile cu drone ale Rusiei. Detaliile operațiunii Interflex

Data publicării:
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Operator de dronă/ imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider.

Pe măsură ce războiul cu drone capătă o importanță tot mai mare în invazia continuă a Ucrainei de către Rusia, antrenamentul occidental pentru soldații ucraineni a inclus din ce în ce mai mult dronele. Antrenamentul include pregătirea soldaților pentru dronele care lansează bombe.

Dronele mici, ieftine și gata de utilizare, care acum zboară în toată Ucraina, au fost inițial folosite în principal ca mijloace de supraveghere, pentru conștientizarea situației, dar acum execută o serie de misiuni pe câmpul de luptă, inclusiv atacuri de precizie. Ca răspuns, programele de antrenament au trebuit să se adapteze.

„A trebuit să extindem utilizarea dronelor. Acum folosim dronele într-un mod ofensiv”, a declarat pentru Business Insider colonelul Boardman, comandantul programului de antrenament Operațiunea Interflex condus de britanici. „Nu le folosim doar ca pe niște camere zburătoare”, a spus el, „acum aruncăm baloane cu apă de pe ele.” Ministerul britanic al Apărării a cerut ca acesta să fie identificat doar prin grad și nume de familie.

El a spus că „asta simulează aruncarea explozibililor și ne permite să introducem acel nivel de amenințare în imagine”.

Operațiunea Interflex, condusă de Regatul Unit și cu participarea altor 13 națiuni partenere, inclusiv Australia, Canada, Danemarca și Lituania, a antrenat peste 56.000 de ucraineni. Aceasta oferă instruire noilor recruți care urmează să intre pe câmpul de luptă pentru prima dată, precum și instruire pentru soldații mai experimentați care au trăit lupta și doresc să își îmbunătățească abilitățile și să devină lideri mai buni.

Boardman a spus că ucrainenii intră în luptă imediat după antrenament. „Probabil îi învățăm mai mult decât i-am învăța pe recruții noștri din Armata britanică, deoarece recruții noștri din Armata britanică nu merg direct la război după ce au terminat antrenamentul de bază”, a spus el.

Trupele ucrainene trebuie să fie pregătite pentru un câmp de luptă intens și dificil, despre care Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că a înregistrat aproximativ 1 milion de pierderi în luptă numai de partea rusă. Condițiile oribile i-au motivat pe instructori să facă antrenamentul cât mai realist posibil, pentru că ucrainenii nu își pot permite să fie nepregătiți.

Boardman a declarat că operatorii britanici de drone sunt implicați în antrenamentul soldaților ucraineni „deoarece le-am solicitat sprijinul în încercarea de a reproduce eficient mediul dronelor cât mai bine posibil”.

Citește și:

Soluția ieftină a Ucrainei pentru a-și proteja cerul: dronele interceptoare

VIDEO „O poveste incredibilă”. Un soldat ucrainean înconjurat de ruși a fost salvat cu ajutorul unei biciclete electrice livrate cu drona

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
3
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
bancnote de 100 de lei pe o masa
4
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
Volodimir Zelenski
5
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu alt post de televiziune
Digi Sport
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu alt post de televiziune
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trump ii face cu ochiul lui putin
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu...
untold
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții...
ion iliescu
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia...
Vladimir Putin - Steve Witkoff
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre...
Ultimele știri
Incendiu puternic la marginea orașului Galați. Mai multe locuințe sunt în pericol
Gest inconștient pe autostrada A1. Un șofer a tras brusc de volan pentru a întoarce și a lovit o altă mașină
Un ciclist, în comă indusă după o căzătură în timpul Turului Poloniei: Am fost ușurat să văd că respiră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lansator de rachete Grad, al forțelor ruse, în regiunea Kursk Foto- Profimedia
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit drumul pe care se deplasează și au plantat mine cu drona
profimedia-1000882870
Dezvăluiri din culisele celor 6 convorbiri telefonice Putin-Trump de anul acesta. Care dintre cei doi lideri a fost mai vocal
trupe speciale ucrainene din unitatea Timur
Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion rusesc. Unitatea Timur, bătălii sângeroase cu rușii în Europa și Africa
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare (Fox News)
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
47.500.000 de euro odată cu transferul lui Dennis Man
Pro FM
Jennifer Lopez, pe scenă într-un body decupat și jachetă de piele, o ținută ce i-a dus pe mulți cu gândul la...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”