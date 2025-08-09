Metoda inedită prin care soldații Ucrainei sunt antrenați pentru atacurile cu drone ale Rusiei. Detaliile operațiunii Interflex

Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider.

Pe măsură ce războiul cu drone capătă o importanță tot mai mare în invazia continuă a Ucrainei de către Rusia, antrenamentul occidental pentru soldații ucraineni a inclus din ce în ce mai mult dronele. Antrenamentul include pregătirea soldaților pentru dronele care lansează bombe.

Dronele mici, ieftine și gata de utilizare, care acum zboară în toată Ucraina, au fost inițial folosite în principal ca mijloace de supraveghere, pentru conștientizarea situației, dar acum execută o serie de misiuni pe câmpul de luptă, inclusiv atacuri de precizie. Ca răspuns, programele de antrenament au trebuit să se adapteze.

„A trebuit să extindem utilizarea dronelor. Acum folosim dronele într-un mod ofensiv”, a declarat pentru Business Insider colonelul Boardman, comandantul programului de antrenament Operațiunea Interflex condus de britanici. „Nu le folosim doar ca pe niște camere zburătoare”, a spus el, „acum aruncăm baloane cu apă de pe ele.” Ministerul britanic al Apărării a cerut ca acesta să fie identificat doar prin grad și nume de familie.

El a spus că „asta simulează aruncarea explozibililor și ne permite să introducem acel nivel de amenințare în imagine”.

Operațiunea Interflex, condusă de Regatul Unit și cu participarea altor 13 națiuni partenere, inclusiv Australia, Canada, Danemarca și Lituania, a antrenat peste 56.000 de ucraineni. Aceasta oferă instruire noilor recruți care urmează să intre pe câmpul de luptă pentru prima dată, precum și instruire pentru soldații mai experimentați care au trăit lupta și doresc să își îmbunătățească abilitățile și să devină lideri mai buni.

Boardman a spus că ucrainenii intră în luptă imediat după antrenament. „Probabil îi învățăm mai mult decât i-am învăța pe recruții noștri din Armata britanică, deoarece recruții noștri din Armata britanică nu merg direct la război după ce au terminat antrenamentul de bază”, a spus el.

Trupele ucrainene trebuie să fie pregătite pentru un câmp de luptă intens și dificil, despre care Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că a înregistrat aproximativ 1 milion de pierderi în luptă numai de partea rusă. Condițiile oribile i-au motivat pe instructori să facă antrenamentul cât mai realist posibil, pentru că ucrainenii nu își pot permite să fie nepregătiți.

Boardman a declarat că operatorii britanici de drone sunt implicați în antrenamentul soldaților ucraineni „deoarece le-am solicitat sprijinul în încercarea de a reproduce eficient mediul dronelor cât mai bine posibil”.

