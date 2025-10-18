Live TV

Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă

Data publicării:
Harta realizată de Axios, cu punctele în care sunt așteptate acțiuni. Foto: Axios
Harta realizată de Axios, cu punctele în care sunt așteptate acțiuni. Foto: Axios
Din articol
Actorul Robert de Niro invită la protest

La 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „No Kings” („Fără Regi”) împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de represiunea militară a președintelui Trump asupra orașelor conduse de democrați din America, relatează publicația americană Axios.

Campania face apel la unitate și rezistență civică pașnică, la 250 de ani după primul protest cu acest slogan din istoria Statelor Unite.

Peste 2.500 de evenimente sunt planificate în toate cele 50 de state începând de luni, au declarat organizatorii.

„Împreună, milioane de oameni vor transmite un mesaj clar și fără echivoc: suntem o națiune de egali, iar țara noastră nu va fi condusă de frică sau forță”, se arată în declarația lor.

Grupurile participante includ Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, Federația Americană a Profesorilor, 50501, Campania pentru Drepturile Omului, Indivisible și MoveOn.

Mișcarea recurentă împotriva administrației Trump a stârnit critici aspre din partea legislatorilor republicani, care spun că democrații protestează ca o stratagemă în timpul blocării guvernului.

„Administrația Trump se concentrează pe oprirea flagelului violenței de stânga care afectează comunitățile americane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson. „Protestatarii de stânga se pot face de râs protestând în mod legal la adresa realității alternative în care trăiesc, dar violența sau încălcarea legii nu vor fi tolerate.”

Liderii republicani, printre care se numără Tom Emmer (R-Minn.), președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson (R-La.) și liderul majorității din Camera Reprezentanților Steve Scalise (R-La.), au calificat protestul drept „un miting de ură împotriva Americii”.

Senatorul Roger Marshall (R-Kan.) a declarat că Garda Națională va trebui să răspundă protestatarilor. „Să sperăm că va fi pașnic – dar mă îndoiesc”, a spus el. Casa Albă nu a răspuns dacă Trump intenționează să trimită trupe ale Gărzii Naționale la vreunul dintre locurile de protest sâmbătă.

Johnson, într-o apariție la Fox News, a spus că protestele erau organizate de „aripa pro-Hamas și oamenii Antifa”.

Senatorul Chris Van Hollen (D-Md.) a declarat pe Bluesky că așteaptă cu nerăbdare Ziua No Kings, spunând că Partidul Republican este „același tip de șiretlicuri care i-ar fi numit pe George Washington și pe revoluționarii americani «teroriști»”.

El a scris că republicanii „își petrec zilele lingușindu-l pe regele Trump și demonizând protestele pașnice, la fel cum unii din America au încercat să-l potolească pe regele George al III-lea”.

Actorul Robert de Niro invită la protest

Într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a The Invisible Project, actorul Robert De Niro anunță că pe 18 octombrie vor avea loc peste 2.000 de proteste în toată țara, sub sloganul „No Kings”.

Evenimentul marchează aniversarea simbolică a revoltei coloniștilor americani împotriva regelui George al III-lea, care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, spune De Niro în clipul video.

Home of the Brave, o organizație non-profit care susține că retransmite vocile celor „afectați de administrația Trump”, a lansat o campanie publicitară de 1 milion de dolari pentru a promova mitingurile de sâmbătă în mass-media locale și naționale.

Site-ul web No Kings a afirmat că administrația Trump „a dublat miza” de la protestele din iunie.

Primul miting No Kings a avut loc pe 14 iunie, ca răspuns la parada militară planificată de Trump pentru a marca 250 de ani de la înființarea Armatei SUA și a 79 de ani de la nașterea președintelui.

Protestele fac parte dintr-o mișcare mai amplă împotriva administrației Trump, care include Tesla Takedown în martie, Hands Off! și 50501 în aprilie, May Day, Free America de Ziua Independenței și „Workers over Billionaires” de Ziua Muncii.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își...
putin coboara pe scara avionului
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul...
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar...
Ultimele știri
Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă dintr-o comună din Vaslui
Orionidele 2025: Stele căzătoare din octombrie. Când se observă și cum explică specialiștii fenomenul astronomic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Macro photo of Bering Strait political map zone with russia and alaska most importan cities
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro
Donald Trump
Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite”
pete hegseth-octombrie 2025
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski
nava razboi - sua
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată...
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Răsturnare şocantă de situaţie în cazul exploziei din Rahova! Firma privată plătită de locatari pentru a rupe...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu