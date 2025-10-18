Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă

La 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „No Kings” („Fără Regi”) împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de represiunea militară a președintelui Trump asupra orașelor conduse de democrați din America, relatează publicația americană Axios.

Campania face apel la unitate și rezistență civică pașnică, la 250 de ani după primul protest cu acest slogan din istoria Statelor Unite.

Peste 2.500 de evenimente sunt planificate în toate cele 50 de state începând de luni, au declarat organizatorii.

„Împreună, milioane de oameni vor transmite un mesaj clar și fără echivoc: suntem o națiune de egali, iar țara noastră nu va fi condusă de frică sau forță”, se arată în declarația lor.

Grupurile participante includ Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, Federația Americană a Profesorilor, 50501, Campania pentru Drepturile Omului, Indivisible și MoveOn.

Mișcarea recurentă împotriva administrației Trump a stârnit critici aspre din partea legislatorilor republicani, care spun că democrații protestează ca o stratagemă în timpul blocării guvernului.

„Administrația Trump se concentrează pe oprirea flagelului violenței de stânga care afectează comunitățile americane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson. „Protestatarii de stânga se pot face de râs protestând în mod legal la adresa realității alternative în care trăiesc, dar violența sau încălcarea legii nu vor fi tolerate.”

Liderii republicani, printre care se numără Tom Emmer (R-Minn.), președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson (R-La.) și liderul majorității din Camera Reprezentanților Steve Scalise (R-La.), au calificat protestul drept „un miting de ură împotriva Americii”.

Senatorul Roger Marshall (R-Kan.) a declarat că Garda Națională va trebui să răspundă protestatarilor. „Să sperăm că va fi pașnic – dar mă îndoiesc”, a spus el. Casa Albă nu a răspuns dacă Trump intenționează să trimită trupe ale Gărzii Naționale la vreunul dintre locurile de protest sâmbătă.

Johnson, într-o apariție la Fox News, a spus că protestele erau organizate de „aripa pro-Hamas și oamenii Antifa”.

Senatorul Chris Van Hollen (D-Md.) a declarat pe Bluesky că așteaptă cu nerăbdare Ziua No Kings, spunând că Partidul Republican este „același tip de șiretlicuri care i-ar fi numit pe George Washington și pe revoluționarii americani «teroriști»”.

El a scris că republicanii „își petrec zilele lingușindu-l pe regele Trump și demonizând protestele pașnice, la fel cum unii din America au încercat să-l potolească pe regele George al III-lea”.

Actorul Robert de Niro invită la protest

Într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a The Invisible Project, actorul Robert De Niro anunță că pe 18 octombrie vor avea loc peste 2.000 de proteste în toată țara, sub sloganul „No Kings”.

Evenimentul marchează aniversarea simbolică a revoltei coloniștilor americani împotriva regelui George al III-lea, care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, spune De Niro în clipul video.

Home of the Brave, o organizație non-profit care susține că retransmite vocile celor „afectați de administrația Trump”, a lansat o campanie publicitară de 1 milion de dolari pentru a promova mitingurile de sâmbătă în mass-media locale și naționale.

Site-ul web No Kings a afirmat că administrația Trump „a dublat miza” de la protestele din iunie.

Primul miting No Kings a avut loc pe 14 iunie, ca răspuns la parada militară planificată de Trump pentru a marca 250 de ani de la înființarea Armatei SUA și a 79 de ani de la nașterea președintelui.

Protestele fac parte dintr-o mișcare mai amplă împotriva administrației Trump, care include Tesla Takedown în martie, Hands Off! și 50501 în aprilie, May Day, Free America de Ziua Independenței și „Workers over Billionaires” de Ziua Muncii.

