Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”

Prezența militarilor europeni în Groenlanda pentru un exercițiu vizează „trimiterea unui semnal către întreaga lume”, inclusiv către Statele Unite, cu privire la hotărârea țărilor europene de „a-și apăra suveranitatea”, a afirmat ministrul francez al apărării, Alice Rufo, citat de AFP și Agerpres.

„Atunci când țările membre ale Europei fac un exercițiu militar, este pentru a da un semnal al hotărârii trimis către întreaga lume”, a declarat Rufo pentru postul de radio FranceInfo.

„Trebuie să fie apărată suveranitatea teritorială a țărilor membre”, a adăugat ea, evocând o „solidaritate strategică”.

În „dezacord fundamental” cu Washingtonul, Danemarca a obținut trimiterea unei misiuni militare europene în Groenlanda, teritoriu semiautonom danez față de care președintele american Donald Trump și-a exprimat interesul deschis, în special în ultimele săptămâni.

Franța, Suedia, Germania și Norvegia, cărora li s-au alăturat Olanda, Finlanda și Regatul Unit, au anunțat trimiterea de personal militar în Groenlanda.

Parisul a desfășurat deja „o primă echipă de militari” în Groenlanda și va accelera, „în următoarele zile, noile mijloace terestre, aeriene și maritime” în teritoriul autonom danez, a afirmat joi președintele francez Emmanuel Macron.

Întrebat despre numărul militarilor ce vor fi desfășurați, ministrul Alice Rufo a indicat că „acest lucru va depinde de nevoi”.

„Mai important este efectul produs mai degrabă decât numărul”, a adăugat ministrul.

Militari NATO participă la un exercițiu cu sute de trupe din mai multe state europene, în Kangerlussuaq, Groenlanda. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a anunțat miercuri că Franța va inaugura, pe 6 februarie, un consulat în Groenlanda.

Duminică, președintele Trump a reafirmat că SUA vor obține Groenlanda „într-un fel sau altul”, pentru că „dacă nu o luăm noi, o va face Rusia sau China”.

„Să închei un acord este cel mai ușor, dar vom avea Groenlanda într-un fel sau altul”, a declarat președintele american la bordul Air Force One. Trump a precizat că Washingtonul nu vorbește despre o „închiriere” pe termen scurt a Groenlandei, ci despre dobândirea acestui teritoriu danez.

„Avem nevoie de un titlu de proprietate”, a spus el.

„Acest lucru pare lipsit de politețe, întrucât pentru un membru NATO nu ar avea niciun sens să se ia de un alt membru; acest lucru ar fi contrar chiar intereselor Statelor Unite și aud tot mai multe voci care le spun asta Statelor Unite”, a subliniat Barrot, care i-a cerut Washingtonului să renunțe la „șantaj”.

El a insistat asupra importanței sprijinirii Danemarcei, o solidaritate crucială pentru menținerea stabilității și a securității în interiorul NATO.

Militari NATO participă la un exercițiu cu sute de trupe din mai multe state europene, în Kangerlussuaq, Groenlanda. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, și premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, au declarat în mod repetat că Groenlanda nu este de vânzare și nu poate fi anexată.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are statut de teritoriu semiautonom. Insula, întinsă, dar cu doar aproximativ 57.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit și este finanțată de guvernul danez cu aproximativ 1 miliard de dolari pe an, deși dispune de resurse naturale importante, inclusiv petrol și gaze naturale.

Editor : Ș.A.