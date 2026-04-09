Ministrul francez de Externe acuză Ungaria de trădare, după publicarea convorbirilor Lavrov - Szijjarto

Șeful diplomației franceze a vorbit joi despre o „trădare” din partea Ungariei, după ce mass-media au dezvăluit convorbiri telefonice care arată sprijinul acordat de ministrul ungar de Externe omologului său rus, în timp ce se afla la Bruxelles. „Este o trădare a cerinței de solidaritate care se impune între țările Uniunii Europene”, a declarat Jean-Noël Barrot la postul de radio France Inter.„Dacă vrem să fim puternici într-o lume în care se ridică noi imperii, atunci trebuie să fim uniți și trebuie să fim solidari”, a adăugat el. „Se întâmplă să avem dezacorduri între noi, inclusiv dezacorduri strategice. Dar unitatea trebuie să prevaleze, altfel vom deveni vasali, jucăriile imperiilor, ceea ce refuzăm”, a continuat el, potrivit Le Figaro.

O serie de conversaţii ajunse în presă par să arate cum guvernul premierului ungar Viktor Orban şi ministrul său de externe, Peter Szijjarto, au acţionat pentru a servi interesele Rusiei şi a submina eforturile UE de a ajuta Ucraina, notează agenţia de presă britanică.



Un consorțiu de mass-media din Europa de Est, format din The Insider, VSquare și Delfi, a afirmat pe 31 martie că Péter Szijjártó, un apropiat al prim-ministrului naționalist pro-rus Viktor Orban, a furnizat Moscovei, prin „linie directă”, în special prin intermediul omologului său Serghei Lavrov, „informații strategice privind chestiuni cruciale”. Jean-Noël Barrot a reamintit că reuniunile de la Bruxelles au diferite formate.

„Respectarea principiului solidarității”

„Există anumite reuniuni la care consilierii sunt prezenți, altele la care nu sunt prezenți. Și apoi avem multe alte ocazii de a face schimb de opinii în alte formate”, a subliniat el. „Dar, evident această dezvăluire aruncă o umbră de îndoială asupra integrității deliberărilor noastre”, a spus el. „Și de aceea îi solicităm lui Viktor Orbán nu numai să-și țină cuvântul, ci și să respecte principiul solidarității”, a continuat el.

După dezvăluirea acestor conversații, ministrul maghiar al Afacerilor Externe a denunțat o „ingerență” străină în campania pentru alegerile parlamentare din Ungaria, în cadrul căreia Viktor Orban candidează pentru un al cincilea mandat consecutiv. Referindu-se la un „scandal foarte mare”, Szijjártó a criticat pe Facebook „interceptarea apelurilor sale de către serviciile secrete străine, care le-au făcut publice”, considerând că acest lucru era „în interesul Ucrainei”, în apropierea alegerilor.

Comisia Europeană a solicitat, la rândul său, joi, explicații din partea Ungariei „cât mai curând posibil”. Aceste informații sunt „extrem de îngrijorătoare, având în vedere „posibilitatea alarmantă ca un guvern al unui stat membru să-și fi coordonat acțiunile cu Rusia împotriva securității și intereselor Uniunii Europene”, a denunțat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho.

„Prin urmare, revine guvernului statului membru în cauză să ofere explicații cât mai curând posibil”.

Alegerile parlamentare de duminică din Ungaria se anunță foarte strânse. Prim-ministrul ungar Viktor Orban se află la putere de 16 ani. Sondajele institutelor independente prevăd o victorie pentru partidul Tisza al conservatorului pro-european Péter Magyar. Acesta din urmă a reușit, în mai puțin de doi ani, să construiască o mișcare de opoziție capabilă să zguduie hegemonia liderului maghiar, care a transformat țara sa, cu 9,5 milioane de locuitori, într-un model de democrație iliberală. Însă instituțiile pro-guvernamentale dau câștigătoare coaliția Fidesz-KDNP a lui Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani.

Editor : M.C