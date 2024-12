Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius: „Putin ne cunoaște, știe cum să ne deranjeze. Ignorând amenințarea, nu o facem mai mică”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat duminică că Germania trebuie să fie pregătită să contracareze orice atacuri hibride din partea Rusiei, ce includ campanii pe reţelele de socializare menite să sprijine partidele de extremă dreapta şi pe cele populiste, informează dpa.

"Putin se angajează în atacuri hibride, iar Germania este în special în atenţia" sa, a declarat Pistorius pentru ziarele din grupul de presă Funke, în comentariile publicate duminică.

"Ne cunoaşte bine, Putin ştie cum să ne deranjeze", a adăugat ministrul german al apărării. "Ignorând această ameninţare pentru că ne face să ne simţim inconfortabil nu o va face mai mică, ci mai degrabă mai mare", a avertizat el.

Un atac hibrid este un tip de atac cibernetic prin care un actor rău intenţionat foloseşte mai multe instrumente pentru a intra într-un dispozitiv sau într-o reţea sau să efectueze un alt tip de atac, explică dpa.

El a sugerat că atacurile se referă la infrastructura Germaniei, aprovizionarea cu energie, activităţile în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi încălcări ale spaţiului aerian.

"Există, de asemenea, campanii pe reţelele sociale, interferenţe în campaniile electorale şi finanţarea unor voci, cum ar fi (partidul de extremă dreapta) AfD şi (alianţa populistă Sahra Wagenknecht) BSW, susţinând că nu este vorba despre propria noastră protecţie, ci că ne îndreptăm spre un război cu Rusia", a declarat Pistorius.

O parte a strategiei preşedintelui Putin este de a tulbura şi a împărţi societatea noastră, a mai spus Pistorius. "Trebuie să facem tot ce putem pentru a împiedica strategia lui Putin să reuşească", a adăugat el.

"Suntem pe un drum bun"

Întrebat dacă Germania este acolo unde trebuie să fie din punct de vedere militar, Pistorius a răspuns că "suntem pe un drum bun". Numai anul acesta, au fost lansate 97 de proiecte majore, în valoare de 58 de miliarde de euro, depăşind recordul anului anterior. "Am transferat o mulţime de materiale în Ucraina. În plus, industria are nevoie de timp pentru a creşte capacităţile de producţie pentru a produce arme şi muniţie", a adăugat ministrul german.

