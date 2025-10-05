Live TV

Ministrul german al Apărării avertizează: „Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot unde apar drone pentru a le doborî”

Data actualizării: Data publicării:
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia

Ministrul apărării al Germaniei, Boris Pistorius, a îndemnat duminică la calm, după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen, transmite AFP, potrivit Agerpres. El a cerut mai multe prerogative pentru poliţia regională şi infrastructurile critice pentru a lupta contra acestui tip de incident. 

„Desigur, înţeleg insecuritatea”, dar, până în prezent, dronele observate „nu au constituit o ameninţare concretă”, a spus ministrul într-un interviu duminică pentru ziarul economic Handelsblatt.

„Avem mijloace să reacţionăm, chiar dacă nu avem încă toate capacităţile pe care le-am dori”, a adăugat el.

Traficul aerian a fost reluat sâmbătă pe aeroportul din Munchen, care mai semnala duminică pe site-ul său câteva „repercusiuni” minore asupra orarului de zboruri.

Aeroportul îşi suspendase vineri traficul pentru a doua noapte consecutivă în urma unei noi alerte cu drone.

Armata germană a venit în ajutorul poliţiei pentru detectarea dispozitivelor fără pilot observate în jurul şi deasupra aeroportului, dar a căror origine nu a putut fi stabilită.

În pofida intervenţiei sale la Munchen, „Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot în Germania unde apar drone pentru a le doborî”, a avertizat Pistorius.

Potrivit lui, este „mult mai decisiv” să fie date mai multe competenţe poliţiei regionale şi infrastructurilor critice cum sunt centralele electrice şi aeroporturile pentru „a acţiona (împotriva dronelor), până la o anumită altitudine”.

Pistorius şi-a declarat de asemenea sprijinul pentru revizuirea legislaţiei privind securitatea aeriană, revizuire ce va începe miercuri sub impulsul ministrului de interne Alexander Dobrindt.

Obiectivul ar fi de a permite armatei germane să doboare drone. În prezent, numai poliţia are acest drept, şi numai în caz de ameninţare gravă.

Citește și: Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane

