Ministrul polonez de Externe exclude participarea Poloniei la războiul cu Iranul. „Avem destule probleme pe cap”

Polonia nu are intenția de a participa la războiul din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul de Externe Radosław Sikorski, adăugând că Varșovia trebuie să se concentreze asupra amenințării la adresa securității reprezentate de „o Rusie agresivă, cu o ideologie imperialistă” la granițele sale, relatează TVPWorld.

Într-un interviu acordat cotidianului polonez Rzeczpospolita, publicat joi, Sikorski a avertizat că războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care intră acum în a doua săptămână, ar putea reprezenta în continuare un risc pentru Europa și Polonia.

Întrebat dacă Teheranul a reprezentat o „amenințare directă” înainte de izbucnirea ostilităților, Sikorski a răspuns că nu a observat acest lucru.

„Statele Unite și Israelul au, desigur, propria lor evaluare a situației, dar personal nu am observat o «amenințare directă» la adresa Statelor Unite, a Europei sau chiar a Israelului”, a spus el.

„Avem destule probleme de rezolvat aici”

Sikorski a exclus implicarea militară a Poloniei, afirmând că Varșovia trebuie să se concentreze pe războiul Kremlinului în Ucraina, aflat acum în al cincilea an, precum și pe amenințarea mai largă la adresa securității reprezentată de Moscova.

El a declarat: „În acest moment, avem un război la granițele noastre. Avem o Rusie agresivă, cu o ideologie imperialistă, care trimite drone în spațiul nostru aerian. „Avem multe de rezolvat aici, lângă noi.”

Polonia a participat anterior la intervenția condusă de SUA în Irak în 2003, la scurt timp după aderarea la NATO, o decizie care, potrivit lui Sikorski, a fost motivată în parte de necesitatea modernizării armatei poloneze la acea vreme.

În ciuda îndoielilor geopolitice persistente cu privire la acea misiune, el a spus că aceasta a contribuit la transformarea unei armate echipate în mare parte cu echipament sovietic într-o forță mai modernă, cu experiență de luptă.

Cu toate acestea, el a sugerat că lecțiile învățate din Irak și Afganistan au făcut ca multe țări occidentale să fie mai prudente în ceea ce privește noile intervenții în Orientul Mijlociu.

„Rezultatele intervențiilor în Orientul Mijlociu, în sensul larg al cuvântului, sunt mixte”, a spus Sikorski. „Forțele și resursele investite acolo, inclusiv de noi, nu au produs rezultate de care să fim pe deplin mândri.”

Ar putea SUA să utilizeze bazele poloneze?

Întrebat dacă Varșovia ar putea permite Statelor Unite să utilizeze bazele împotriva Teheranului, după ce Washingtonul a solicitat acest acces unor aliați, Sikorski a răspuns: „Nu avem astfel de baze”.

El a respins, de asemenea, speculațiile potrivit cărora baza americană de apărare antirachetă din Redzikowo, în nordul Poloniei, concepută pentru a contracara potențialele amenințări cu rachete, ar putea juca un rol în conflictul actual.

„Acordurile pe care le-am negociat și semnat stipulează că acesta are rolul de a detecta și neutraliza rachetele care ar putea amenința Europa și Statele Unite”, a spus ministrul. „Iranul nu a lansat astfel de rachete.”

Dar Sikorski a avertizat că războiul ar putea avea în continuare consecințe indirecte pentru Polonia, în special prin impactul asupra piețelor energetice.

Blocada efectivă a Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a oprit cea mai mare parte a traficului maritim prin această cale navigabilă îngustă, care transportă în mod normal aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Aceasta a dus la o creștere de 36% a prețurilor globale ale petrolului de la izbucnirea ostilităților, prețul de referință al țițeiului Brent atingând pentru scurt timp aproximativ 119 dolari pe baril, înainte de a se stabili joi la aproape 100 de dolari.

Atacurile de represalii ale Teheranului asupra infrastructurii energetice din statele din Golf – unde se află mai multe baze militare americane – au agravat criza, provocând temeri privind creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Pentru a contribui la stabilizarea piețelor, Statele Unite iau în considerare în prezent relaxarea unor sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusesc aflate în prezent în tranzit. Sikorski a afirmat că o criză energetică ar putea, în cele din urmă, să îl avantajeze pe președintele rus Vladimir Putin.

„Un preț mai ridicat al petrolului nu este pozitiv pentru noi, dar ar putea fi pozitiv pentru Putin”, a declarat Sikorski.

