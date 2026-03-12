Iranul amenință SUA, iar Trump Teheranul: „Va regreta” vs „Într-o oră”

Iranul va face SUA să-şi regrete „eroarea de calcul gravă”, ameninţă Ali Larijani. El anunță atacuri asupra infrastructurii electrice în Orientul Mijlociu, după ce Trump a atenționat cu afectarea alimentării cu electricitate a Iranului „într-o oră”.

Iranul va face Statele Unite să-şi regrete „eroarea de calcul gravă” pe care au făcut-o, ameninţă şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene Ali Larijani, joi, în a 13-a zi de Război în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de News.ro.

Donald Trump „spune că vrea o victorie rapidă. dacă e uşor să declanşezi un război, el nu poate fi câştigat cu câteva tweeturi. Nu vom ceda până când nu veţi regreta această greşeală de calcul gravă”, ameninţă pe X Ali Larijani.

Președintele american a ameninţat că Iranul va lua drept ţintă infrastructuri electrice în Orientul Mijlociu, dacă Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările de a ataca instalaţiile electrice de la Teheran.

„Dacă ei fac asta, întreagă regiune (a Orientului Mijlociu) va fi aruncată în beznă în mai puţin de o jumătate de oră, iar bezna dă multe oportunităţi de luarea urmei militarilor americani”, a ameninţat pe X şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri că forţele americane pot aneantiza alimentarea cu electricitate a Iranului ”într-o oră”.

Editor : Liviu Cojan