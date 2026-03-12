Live TV

Iranul amenință SUA, iar Trump Teheranul: „Va regreta” vs „Într-o oră”

Data actualizării: Data publicării:
sua iran gettyiames
Foto: GettyImages

Iranul va face SUA să-şi regrete „eroarea de calcul gravă”, ameninţă Ali Larijani. El anunță atacuri asupra infrastructurii electrice în Orientul Mijlociu, după ce Trump a atenționat cu afectarea alimentării cu electricitate a Iranului „într-o oră”.

Iranul va face Statele Unite să-şi regrete „eroarea de calcul gravă” pe care au făcut-o, ameninţă şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene Ali Larijani, joi, în a 13-a zi de Război în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de News.ro.

Donald Trump „spune că vrea o victorie rapidă. dacă e uşor să declanşezi un război, el nu poate fi câştigat cu câteva tweeturi. Nu vom ceda până când nu veţi regreta această greşeală de calcul gravă”, ameninţă pe X Ali Larijani.

Președintele american a ameninţat că Iranul va lua drept ţintă infrastructuri electrice în Orientul Mijlociu, dacă Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările de a ataca instalaţiile electrice de la Teheran.

„Dacă ei fac asta, întreagă regiune (a Orientului Mijlociu) va fi aruncată în beznă în mai puţin de o jumătate de oră, iar bezna dă multe oportunităţi de luarea urmei militarilor americani”, a ameninţat pe X şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri că forţele americane pot aneantiza alimentarea cu electricitate a Iranului ”într-o oră”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Ministrul polonez de Externe exclude participarea Poloniei la războiul cu Iranul. „Avem destule probleme pe cap”
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
Raport IEA: Războiul cu Iranul provoacă cea mai mare criză de petrol din istorie
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul amenință că petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril
YmJiZGUxYWJjNWE2MWQ0YWE4YTg3NDRmOGI4.thumb
Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”
donald trump
Trump spune că „e mult mai important” ca Iranul să nu obţină arme nucleare decât preţul petrolului
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan a anunțat adoptarea legii bugetului și creșterea...
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Guvernul a aprobat prelungirea ajutorului pentru transportatori...
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Law enforcement respond to a call at Temple Israel synagogue on Thursday, March 12, 2026, in West Bloomfield Township, Mich
Incident armat la o sinagogă din Michigan, atacatorul este mort...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 1: O fetiţă şi un bărbat au murit într-o coliziune în care au fost implicate două mașini și un camion
Manole anunță că salariul minim brut crește la 4.325 lei, din 1 iulie 2026. Guvernul a aprobat Hotărârea
Cehia și-a redus bugetul pentru apărare. Reacție dură a ambasadorului SUA la NATO: „Fără scuze, fără excepţii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...