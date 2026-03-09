Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17”

Desfășurarea HMS Dragon în Cipru a fost amânată deoarece baza navală unde este reparată funcționează doar între orele 9 și 17, a susținut un sindicat. Cel mai modern distrugător al Marinei Britanice primise misiunea de a proteja o bază britanică de pe insulă, după ce aceasta a fost atacată de drone iraniene weekendul trecut, dar plecarea sa a fost amânată pentru a permite personalului să termine lucrările de sudură și alte lucrări de întreținere.

HMS Dragon este a patra navă din distrugătoarele de apărare aeriană de tip 45 sau clasa Daring, construite pentru Royal Navy. Ea a fost lansată în noiembrie 2008 și pusă în funcțiune pe 20 aprilie 2012, scrie The Telegraph.

Sindicatul Prospect a declarat că întârzierile au fost agravate de reducerea programului de lucru introdusă de Ministerul Apărării și operatorul privat Serco în scopul „reducerii costurilor”.

Acesta a afirmat că baza din Portsmouth nu mai funcționează non-stop și, de obicei, funcționează între orele 9:00 și 17:00 în zilele lucrătoare.

Mike Clancy, secretarul general al Prospect, a declarat: „Membrii noștri se mobilizează pentru a ajuta, dar un serviciu atât de vital nu ar trebui să depindă de bunăvoința personalului. Asistența în afara programului de lucru ar trebui să fie prevăzută în contract.

„Acest contract a eșuat la prima sa confruntare reală cu o criză gravă și trebuie revizuit și rectificat de urgență.”

Sir Keir Starmer a fost criticat pentru decizia de a trimite un distrugător de tip 45 pentru a proteja baza RAF Akrotiri din Cipru marți, la mai mult de 72 de ore după începerea conflictului din Orientul Mijlociu.

Miercuri, The Telegraph a dezvăluit că HMS Dragon nu va ajunge în estul Mediteranei decât peste două săptămâni.

Al Carns, ministru al Apărării, a recunoscut că nava nu va pleca până când inginerii nu vor termina „o serie de lucrări de întreținere”.

Ca urmare, aceasta va ajunge în Cipru după navele de război din Franța și Spania.

