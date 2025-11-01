Live TV

Video Miting cu zeci de mii de participanți, în Serbia, pentru comemorarea tragediei de la Novi Sad

Data actualizării: Data publicării:
First anniversary of the fatal November 2024 Novi Sad railway station canopy collapse
Comemorarea unui an de la tragedia din Novi Sad. Foto: Reuters

Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, pentru a comemora un an de la prăbușirea acoperișului gării, care a provocat moartea a 16 persoane – un eveniment care a declanșat luni de demonstrații antiguvernamentale, relatează TVPWorld.

Bulevardul Libertății, care duce la locul dezastrului, a fost plin de tractoare, motociclete și bannere care cereau tragerea la răspundere și demisia partidului SNS al președintelui Aleksandar Vučić. 

La ora 11:52, ora exactă la care o parte din acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit în urmă cu un an, mii de protestatari și persoane îndoliate din întreg orașul au păstrat un minut de reculegere timp de 16 minute – un minut pentru fiecare dintre victime.

Mulțimea a stat nemișcată de-a lungul bulevardului Libertății și în jurul gării, mulți participanți ținând în mâini lumânări și flori.

Autoritățile au declarat că asigură siguranța jurnaliștilor, în contextul în care mass-media internaționale au acoperit ceea ce se preconiza a fi cea mai mare manifestație de la tragicul eveniment.

După aproape un an de proteste antiguvernamentale conduse de studenți, tensiunea persistă în Serbia, pentru ceea ce unii numesc „Colectivul Serbiei”, aluzie la tragedia din clubul Colectiv, din București, petrecută în urmă cu 10 ani.

Manifestanții pun tragedia din Novi Sad pe seama neglijenței clasei conducătoare, corupției endemice și înțelegerilor dubioase încheiate cu companiile de construcții chineze care au participat la renovarea gării. Ei au cerut alegeri anticipate și reforme democratice majore.

Președintele Vucic a amenințat cu arestări în masă dacă participanții la proteste recurg la violență și a declarat sfidător că susținătorii săi plănuiesc un miting „mult mai mare” tot în Novi Sad, la sfârșitul lunii noiembrie.

Sunt în curs trei anchete: una privind accidentul, alta de parchetul anti-criminalitate organizată și corupție, și una de Parchetul European (EPPO) pentru posibila deturnare de fonduri UE în reconstrucție.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
Col Toma Marius Cezar
3
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
satira mars (1)
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026...
avioane f-16 polonia
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de...
Ultimele știri
Un bărbat din Cluj a fost prins în flagrant când vindea o armă de foc, fără serie, pentru 1.200 de euro
Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenţei, despre preluarea Lukoil și situația Carrefour: „Nu am primit nimic oficial”
Fiul Laurei Vicol, aroganțe pe TikTok vizavi de români: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Belgrad street with many vehicles on the road at sunset.
Atenționare de călătorie în Serbia. MAE: Evitați zonele aglomerate
EU flag with Serbian flag on a tree stump isolated
De ce aderarea Serbiei la UE ar putea să nu aibă loc înainte de 2030, în contextul provocărilor și rivalităților din Balcani
comemorare victime colectiv
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Moment de reculegere la locul tragediei din Capitală
lant uman la 5 ani de la incendiul din colectiv
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia din Clubul Colectiv: „M-am folosit de chitară ca suport psihic”
"Million man" protest against Israeli military conscription in Jerusalem
„Marșul celor un milion de oameni”. Israelienii ultraortodocși protestează în Ierusalim față de planurile de înrolare în Armată
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Cât costă manopera la instalația electrică pentru o casă de 100 mp în 2025. Prețuri actualizate
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Surpriză de proporții: Dan Șucu a ales noul antrenor!
Pro FM
Callum Turner: Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Regula de la care cei doi nu se abat în...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles