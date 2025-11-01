Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, pentru a comemora un an de la prăbușirea acoperișului gării, care a provocat moartea a 16 persoane – un eveniment care a declanșat luni de demonstrații antiguvernamentale, relatează TVPWorld.

Bulevardul Libertății, care duce la locul dezastrului, a fost plin de tractoare, motociclete și bannere care cereau tragerea la răspundere și demisia partidului SNS al președintelui Aleksandar Vučić.

La ora 11:52, ora exactă la care o parte din acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit în urmă cu un an, mii de protestatari și persoane îndoliate din întreg orașul au păstrat un minut de reculegere timp de 16 minute – un minut pentru fiecare dintre victime.

Mulțimea a stat nemișcată de-a lungul bulevardului Libertății și în jurul gării, mulți participanți ținând în mâini lumânări și flori.

Autoritățile au declarat că asigură siguranța jurnaliștilor, în contextul în care mass-media internaționale au acoperit ceea ce se preconiza a fi cea mai mare manifestație de la tragicul eveniment.

După aproape un an de proteste antiguvernamentale conduse de studenți, tensiunea persistă în Serbia, pentru ceea ce unii numesc „Colectivul Serbiei”, aluzie la tragedia din clubul Colectiv, din București, petrecută în urmă cu 10 ani.

Manifestanții pun tragedia din Novi Sad pe seama neglijenței clasei conducătoare, corupției endemice și înțelegerilor dubioase încheiate cu companiile de construcții chineze care au participat la renovarea gării. Ei au cerut alegeri anticipate și reforme democratice majore.

Președintele Vucic a amenințat cu arestări în masă dacă participanții la proteste recurg la violență și a declarat sfidător că susținătorii săi plănuiesc un miting „mult mai mare” tot în Novi Sad, la sfârșitul lunii noiembrie.

Sunt în curs trei anchete: una privind accidentul, alta de parchetul anti-criminalitate organizată și corupție, și una de Parchetul European (EPPO) pentru posibila deturnare de fonduri UE în reconstrucție.

