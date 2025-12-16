Live TV

Ginerele lui Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Obiectivul era unul sensibil, un simbol național

Data publicării:
Cum ar fi trebuit să arate complexul Trump. Foto Profimedia
Cum ar fi trebuit să arate complexul Trump. Foto: surse X
Din articol
Opoziție puternică Întoarcerea lui Kushner

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial sub marca Trump într-o zonă sensibilă din centrul Belgradului, după ce s-a confruntat cu o rezistență generalizată, potrivit TVPWorld.

Kushner și asociații săi, susținuți de guvernul sârb, doreau să reamenajeze fosta clădire a Statului Major al Armatei Iugoslave, care a fost bombardată de NATO în 1999 și rămâne un simbol național puternic pentru mulți sârbi. Clădirea bombardată nu a fost refăcută, ea devenind un puternic simbol pentru națiunea sârbă.

Planurile în valoare de 500 de milioane de dolari au stârnit proteste de stradă, opoziție puternică în Parlament și amenințări din partea studenților și activiștilor că vor ocupa locul dacă demolarea va începe.

Luni, un procuror special a acuzat ministrul Culturii din Serbia, Nikola Selaković, și alte persoane pentru rolul lor în eliminarea statutului protejat al fostului sediu al armatei ca sit de importanță culturală.

Firma de capital privat a lui Kushner, Affinity Partners, care a semnat anul trecut un contract de închiriere pe 99 de ani pentru acest sit, a anunțat ulterior retragerea sa din proiect.

„Deoarece proiectele semnificative ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru poporul sârb și orașul Belgrad, ne retragem cererea și ne dăm la o parte în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Wall Street Journal (WSJ).

Opoziție puternică

Opoziția față de proiect a depășit diviziunile politice din Serbia. Criticii de stânga au calificat planul drept o cedare a terenurilor publice, în timp ce naționaliștii s-au opus vânzării a ceea ce considerau un teren sacru către o familie legată de SUA, puterea principală a NATO, care a bombardat Belgradul.

Oponenții au făcut apel la Curtea Constituțională a Serbiei, în timp ce activiștii au monitorizat situl și au promis acțiuni de protest în stradă.

Disputa s-a intensificat după ce administrația președintelui Aleksandar Vučić a decis să retragă protecția patrimonială complexului bombardat pentru a-l transfera companiei lui Kushner.

Eforturile partidului de guvernământ de a promova o legislație accelerată care să elimine statutul de protecție au determinat opoziția să acuze conducerea de comportament neconstituțional și corupt.

„Voi o numiți investiție, noi o numim înaltă trădare”, a declarat în parlament deputata din opoziție Marinika Tepić.

Anunțând luni acuzațiile împotriva lui Selaković și a altor oficiali, procurorul public pentru crimă organizată a declarat că aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu și falsificarea unui document oficial în legătură cu schimbarea statutului patrimonial.

Selaković, un aliat apropiat al lui Vučić, a negat acuzațiile.

Întoarcerea lui Kushner

Consilier principal al lui Trump în primul său mandat, Kushner a revenit în ultimele luni în viața publică, conducând în același timp Affinity, o firmă de capital privat în valoare de 4,8 miliarde de dolari, finanțată în mare parte de guvernele din Orientul Mijlociu, potrivit WSJ.

Deși a declarat odată că nu se va întoarce în guvern, s-a oferit voluntar să ajute la conducerea negocierilor SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce a avut un rol similar în Gaza.

Legăturile sale cu Trump au dus la afirmații că investiția propusă la Belgrad și decizia de a accelera adoptarea legilor care o permit au fost motivate politic.

Vučić a declarat că acordul nu are nicio legătură cu politica și că are ca scop reamenajarea unei zone inestetice din centrul orașului. Affinity, într-o declarație pentru WSJ, a afirmat că nu are nicio legătură cu presupusa falsificare descrisă de procurori.

Proiectul, acum abandonat, o asociere în participațiune cu dezvoltatorul Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite și sub marca Trump Organization, a atras și critici din partea legislatorilor americani, a fostului comandant al NATO în războiul din Balcani și a Parlamentului European, precum și a arhitecților și restauratorilor, potrivit WSJ.

Construit în 1964 și parțial distrus de atacurile aeriene ale NATO în 1999, fostul sediu al armatei, construit în stil modernist, rămâne un simbol național puternic pentru mulți serbi.

 

