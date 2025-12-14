Live TV

Exclusiv Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot”

Data actualizării: Data publicării:
teodor paleologu

Theodor Paleologu susține că protestele pentru independența Justiției sunt abia la început și că este esențial ca schimbările să vină din interiorul magistraturii. Invitat în studioul Digi24, fostul ministru a vorbit despre rolul magistraților care au ales să se exprime public, despre pensiile speciale și despre tentativele de intimidare din sistemul judiciar.

„Este doar începutul. Să nu uităm că, în 2013, au fost câteva sute de persoane la proteste. Sunt convins că numărul va crește. Este important să se întâmple ceva în interiorul magistraturii”, a declarat Theodor Paleologu, în direct la Digi24.

Fostul ministru a spus că nu foarte mulți magistrați au ales să vorbească deschis, dar consideră semnificativ gestul celor care au făcut acest pas.

„Nu sunt foarte mulți cei care au decis să nu-și mai înghită rușinea în tăcere. Sunt aproximativ 800, dintre care unii sunt pensionari, dar aproximativ 10% dintre magistrați au decis să își recâștige stima compatrioților. În acest sens, interviul Ralucăi Moroșanu este extrem de important”, a afirmat Paleologu.

El a avertizat asupra tendinței de a idealiza excesiv magistrații care se exprimă public, subliniind că nu este vorba despre gesturi excepționale, ci despre un comportament firesc.

„Există o tendință, tipic românească, de a ne entuziasma excesiv. Nu este vorba despre o supereroină sau o sfântă. Este o magistrată inteligentă, care face ceea ce este firesc. Nu vorbim despre un curaj supraomenesc, ci despre un comportament la care te-ai aștepta de la orice magistrat demn și lucid. Este un model pentru ceilalți tocmai pentru că ceea ce face este normal. Așa ar trebui să se comporte un magistrat”, a spus fostul ministru.

Fostul ministru a susținut că au existat tentative de intimidare menite să îi reducă la tăcere pe magistrații care vorbesc public, însă efectul ar fi fost contrar.

„A existat o tentativă de intimidare, într-un stil mafiot, menită să sperie magistrații și să îi facă să nu mai vorbească. Însă efectul a fost exact opus, lucru vizibil inclusiv la conferința de presă de la Curtea de Apel. A fost un spectacol de un comic extraordinar”, a mai declarat Paleologu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Digi Sport
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune Theodor Paleologu despre pensiile speciale ale magistraților
Traian Basescu
Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi”
photo-collage.png (25)
A cincea zi de proteste pentru Justiție. Mii de români au ieșit în stradă și au cerut demisii în vârful sistemului judiciar
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și alegerile anulate: „Este un război hibrid dus de Rusia împotriva României”
photo-collage.png (23)
A patra zi de manifestații pentru independența justiției. Mii de români au protestat în București și în alte orașe
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat...
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la...
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
Ultimele știri
Demonstraţie rară de nemulţumire publică într-un oraș din Rusia. Proteste faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” online din cauza declarațiilor lui Orban privind înghețarea activelor rusești
Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în...
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție