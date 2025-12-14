Theodor Paleologu susține că protestele pentru independența Justiției sunt abia la început și că este esențial ca schimbările să vină din interiorul magistraturii. Invitat în studioul Digi24, fostul ministru a vorbit despre rolul magistraților care au ales să se exprime public, despre pensiile speciale și despre tentativele de intimidare din sistemul judiciar.

„Este doar începutul. Să nu uităm că, în 2013, au fost câteva sute de persoane la proteste. Sunt convins că numărul va crește. Este important să se întâmple ceva în interiorul magistraturii”, a declarat Theodor Paleologu, în direct la Digi24.

Fostul ministru a spus că nu foarte mulți magistrați au ales să vorbească deschis, dar consideră semnificativ gestul celor care au făcut acest pas.

„Nu sunt foarte mulți cei care au decis să nu-și mai înghită rușinea în tăcere. Sunt aproximativ 800, dintre care unii sunt pensionari, dar aproximativ 10% dintre magistrați au decis să își recâștige stima compatrioților. În acest sens, interviul Ralucăi Moroșanu este extrem de important”, a afirmat Paleologu.

El a avertizat asupra tendinței de a idealiza excesiv magistrații care se exprimă public, subliniind că nu este vorba despre gesturi excepționale, ci despre un comportament firesc.

„Există o tendință, tipic românească, de a ne entuziasma excesiv. Nu este vorba despre o supereroină sau o sfântă. Este o magistrată inteligentă, care face ceea ce este firesc. Nu vorbim despre un curaj supraomenesc, ci despre un comportament la care te-ai aștepta de la orice magistrat demn și lucid. Este un model pentru ceilalți tocmai pentru că ceea ce face este normal. Așa ar trebui să se comporte un magistrat”, a spus fostul ministru.

Fostul ministru a susținut că au existat tentative de intimidare menite să îi reducă la tăcere pe magistrații care vorbesc public, însă efectul ar fi fost contrar.

„A existat o tentativă de intimidare, într-un stil mafiot, menită să sperie magistrații și să îi facă să nu mai vorbească. Însă efectul a fost exact opus, lucru vizibil inclusiv la conferința de presă de la Curtea de Apel. A fost un spectacol de un comic extraordinar”, a mai declarat Paleologu.

Editor : Ș.A.