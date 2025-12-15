Live TV

Exclusiv Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari

Mai multe persoane participă la Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei, în București, 14 decembrie 2025.
Mai multe persoane participă la Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei, în București, 14 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Să comunice și să susțină cu dovezi”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, în direct la Digi24, despre protestele declanșate în mai multe orașe după investigația Recorder, afirmând că „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere”, iar semnalele privind disfuncționalități din justiție „nu trebuie sub nicio formă ignorate”. El a precizat că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă verificări, subliniind că „avem nevoie de adevăr”, care trebuie stabilit „pe bază de probe”, pentru ca eventualele abateri din sistem să fie investigate și sancționate.

Ministrul Justiției a vorbit și despre manifestațiile care au avut loc în mai multe orașe din țară, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Marinescu a transmis un mesaj protestatarilor. 

„Într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere, inclusiv prin intermediul unor proteste. Mesajul meu este că au fost invocate probleme concrete cu privire la activitatea din justiție și că astfel de probleme nu trebuie sub nicio formă ignorate și tratate cu foarte multă seriozitate, că aceste probleme trebuie să fie investigate pentru că adevărul întotdeauna în justiție se stabilește pe bază de probe, iar după ce aceste verificări vor fi făcute, să se ia și măsurile necesare pentru ca orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie sub nicio formă tolerată”.

Întrebat cui a cerut să facă verificări, ministrul a declarat că a cerut asta public „imediat după documentarul Recorder”.

„Am cerut CSM, am cerut Inspecției Judiciare pentru că, în conformitate cu competențele stabilite de către legislația actuală, Inspecția Judiciară, organism independent, este cea care efectuează verificări cu privire la disfuncționalități”, a adăugat el. Oficialul a spus că „avem nevoie de adevăr și de la concluziile acestea, care sper să fie prezentate prompt, să plecăm cu pașii următori care sunt sunt necesari”.

Marinescu a mai afirmat că magistrații care susțin disfuncționalități ale sistemului, „trebuie să le spună, să le comunice și să susțină și cu datele, cu dovezile, cu ceea ce au la îndemână”.

El a mai spus, despre judecătoarea Raluca Moroșanu, că a vorbit „inclusiv despre existența unor fapte de corupție” și că el a solicitat „să se ia măsuri ferme, să fie prezentate probe, să fie identificate persoanele care ar comite asemenea fapte, să fie eliminate din sistemul de justiție”.

Citește și: VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

Întrebat dacă Inspecția Judiciară, structură a CSM, este sau nu independentă, ministrul a spus: 

„Autoritatea judecătorească, potrivit legii, se auto-guvernează tocmai în virtute, a independenței justiției, care este un principiu fundamental. Ea nu se subordonează Ministrului Justiției și ministrul Justiției nu face evaluări cu privire la funcționarea acestor instituții”.

„În conformitate cu dispozițiile legii, Inspecția Judiciară este un organism independent”, a completat el. „Ea trebuie să-și demonstreze că are această independență. Dacă sunt ridicate probleme cu privire la funcționalitatea sau credibilitatea sa, are acum ocazia să demonstreze, pe bază de probe, că este un organism independent care face lumină în problemele sistemului”, a mai afirmat ministrul. 

