Eforturile ezitante ale Poloniei de a restabili statul de drept și de a reveni pe deplin în rândul țărilor din UE se vor decide la alegerile prezidențiale de duminică, scrie POLITICO. Primarul liberal al Varșoviei, Rafał Trzaskowski, susținut de premierul Donald Tusk, este la egalitate cu politicianul de dreapta Karol Nawrocki, sprijinit de partidul de opoziție populist-naționalist Lege și Justiție (PiS).

Președintele în funcție Andrzej Duda a reușit să blocheze majoritatea eforturilor guvernului de a restabili statul de drept. Asta s-ar putea schimba după votul de duminică.

Dacă Trzaskowski câștigă, promite să accelereze eforturile de restabilire a statului de drept, în prezent blocate de președintele în exercițiu Andrzej Duda, aliat al PiS. Dar o victorie a lui Nawrocki ar bloca guvernul lui Tusk pentru restul mandatului.

Rezultatul de duminică va fi fie o ruptură clară de trecutul Poloniei ca „băiat rău” al UE, fie o revenire la o relație mai turbulentă cu Bruxelles-ul. Când PiS s-a aflat la guvernare între 2015 și 2023, Varșovia s-a confruntat cu UE din cauza legilor stricte privind avortul, a libertății de exprimare, a represiunii asupra drepturilor LGBTQ+, a corupției și a regreselor în materie de stat de drept.

Victoria lui Tusk din 2023 a pus capăt multora dintre aceste tensiuni, un proces care ar fi finalizat odată cu o victorie a lui Trzaskowski. Dacă însă Nawrocki devine președinte, Tusk va avea mari dificultăți în a depăși moștenirea ultimilor ani.

PiS a schimbat profund sistemul juridic

„Nu am livrat statul de drept, așa e. Responsabilitatea aparține omului care locuiește acum la Palatul Prezidențial”, a declarat pentru POLITICO Paweł Śliz, deputat din partea alianței „Calea a Treia”, un aliat de coaliție al lui Tusk și președinte al Comisiei parlamentare pentru Justiție și Drepturile Omului.

Sub conducerea lui Tusk, Polonia s-a întors în prim-planul UE, contribuind la stabilirea direcției blocului european alături de Germania și Franța. Însă promisiunea sa principală de a anula modificările legale impuse de PiS în cei opt ani de guvernare nu a fost dusă la îndeplinire.

„Nu există nimic mai important pentru o națiune modernă decât un set de drepturi și obligații recunoscute ca fiind comune, fără excepție”, a spus Tusk în discursul inaugural în parlament, în decembrie 2023, în calitate de nou prim-ministru al Poloniei.

PiS a schimbat profund sistemul juridic al Poloniei în perioada cât s-a aflat la putere, de exemplu, punând un organism cheie de numire a judecătorilor sub control politic. Drept urmare, Bruxelles-ul și organizațiile internaționale de supraveghere a respectării statului de drept au acuzat politizarea instanțelor și a judecătorilor, iar UE a înghețat fonduri în valoare de peste 100 de miliarde de euro ca represalii.

Comisia Europeană a deblocat ulterior aceste fonduri, dar în principal pe baza promisiunilor lui Tusk, nu a unei reveniri efective la situația de dinainte de PiS. Asta s-ar putea schimba după votul de duminică.

Justiția, centrul luptei politice

În campania electorală, Trzaskowski a promis să rezolve problemele legate de statul de drept. „Cu siguranță voi semna o lege care să pună capăt haosului și dualismului din justiție”, a declarat el în ianuarie.

Tusk și ceilalți lideri ai coaliției le-au cerut alegătorilor, duminica trecută, să-l susțină pe Trzaskowski. „Acum ori niciodată”, a spus Tusk în fața celor circa 150.000 de oameni adunați la Varșovia pentru un miting menit să încurajeze o prezență mare la vot pe 1 iunie.

„Se așteaptă ca Trzaskowski să fie un președinte care va colabora fără probleme cu guvernul Tusk pe toate planurile și, în special, în ceea ce privește statul de drept”, a declarat Jakub Jaraczewski, cercetător la Reporting Democracy, un think tank axat pe statul de drept în UE.

Dar Nawrocki, la rândul său, îl acuză pe Tusk pentru problemele Poloniei privind statul de drept. El a promis să păstreze judecătorii numiți de PiS și să încetinească reforma sistemului de numire a judecătorilor.

„Se așteaptă ca Nawrocki să fie opusul complet, cel mai probabil un blocaj total al oricăror inițiative ale coaliției în privința statului de drept. Restaurarea unui sistem judiciar independent în Polonia este literalmente pe buletinul de vot duminică chiar dacă, paradoxal, ocupă aproape zero spațiu în dezbaterile din campanie”, a adăugat Jaraczewski.

Duda, președintele „veto”

Președintele insistă că modificările legale pe care le-a aprobat sub guvernul PiS nu ar trebui anulate. Duda a reușit să obstrucționeze eforturile lui Tusk, de exemplu prin veto la proiectele-cheie de reformare a Consiliului Național al Magistraturii, organism de numire a judecătorilor aflat în centrul schimbărilor introduse de PiS. Eforturile de revizuire a legilor electorale, deformate sub PiS, au dus la puține rezultate. Coaliția de guvernare nu are suficiente voturi în parlament pentru a trece peste vetoul prezidențial.

Duda a mai trimis și alte proiecte de lege spre examinare la Tribunalul Constituțional, dominat de PiS, o instanță supremă care, în realitate, le blochează. Guvernul Tusk refuză să recunoască legitimitatea acestui tribunal, întrucât unii judecători au fost numiți în mod discutabil, așa că ignoră hotărârile nefavorabile. Duda a blocat, de asemenea, eforturile de înlocuire a oficialilor de rang înalt și a ambasadorilor numiți de PiS.

Trzaskowski și Nawrocki, viziuni opuse

O victorie a lui Nawrocki ar continua această politică de obstrucționare, reprezentând un pericol politic major pentru Tusk. Sondajele de opinie arată că sprijinul pentru coaliția sa se erodează, pe măsură ce alegătorii devin frustrați de incapacitatea acesteia de a duce la îndeplinire majoritatea promisiunilor din campania din 2023, de la anularea reformelor legale ale PiS, la urmărirea penală a foștilor oficiali pentru presupuse abuzuri, schimbarea legilor draconice privind avortul și altele.

„O victorie a domnului Trzaskowski va oferi guvernului Tusk un nou impuls și un orizont clar de doi ani și jumătate până la următoarele alegeri parlamentare, perioadă în care își poate reconstrui baza de sprijin și restabili un sens al direcției”, a scris Aleks Szczerbiak, profesor la Universitatea din Sussex, specializat în politica poloneză.

Ca președinte, Trzaskowski ar stimula un val de legislație, a subliniat Śliz, deputatul din coaliția condusă de Tusk. „Aceste legi ar trebui să-i ajungă cât mai repede. Printre ele se numără reforma Consiliului Național al Magistraturii, readucerea Tribunalului Constituțional în normalitate și separarea funcțiilor de procuror și ministru al justiției”, a spus el.

Însă chiar dacă Trzaskowski îl înlocuiește pe Duda, o revenire la perioada de dinainte de PiS este exclusă, spune Maria Skóra, analist politic și cercetătoare invitată la Centrul European de Politici. Problema este că schimbările susținute de PiS în justiție s-au înrădăcinat, cu sute de judecători despre care guvernul Tusk spune că au fost numiți ilegal, care lucrează zilnic la cazuri ce afectează mii de oameni.

„Toate aceste acțiuni menite să restabilească statul de drept trebuie să se asigure că cetățenii nu sunt afectați negativ, pentru că, dacă avem hotărâri judecătorești emise zilnic, anularea sau inversarea lor bruscă ar genera un haos uriaș”, a spus Skóra.

