Modul în care Trump e informat despre bombardamentele americane în Iran îi îngrijorează pe aliați (NBC News)

Donald Trump
Donald Trump, alături de JD Vance și Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump primeşte zilnic de la echipa sa un videoclip de aproximativ două minute ce rezumă bombardamentele efectuate împotriva Iranului, relatează NBC News. Însă acest mod de informare alimentează îngrijorările aliaţilor SUA că liderul de la Casa Albă nu înţelege tabloul complet al războiului, mai arată sursa citată.

Potrivit acestui post, care citează trei înalţi oficiali americani, videoclipul durează de obicei aproximativ două minute şi rezumă atacurile cele mai importante din ultimele 48 de ore.

Acest videoclip nu este singura informaţie pe care Trump o primeşte despre războiul pe care Statele Unite şi Israelul l-au declanşat împotriva Iranului pe 28 februarie.

El are zilnic discuţii cu consilierii săi militari şi responsabilii din serviciile secrete, primeşte rapoarte din partea acestora, mai discuta şi cu lideri străini şi citeşte presa.

Totuşi, acest videoclip rezumat alimentează îngrijorările aliaţilor lui Trump că acesta nu cunoaşte sau nu înţelege tabloul complet al războiului, care durează deja de aproape patru săptămâni.

Potrivit surselor citate, în acest timp creşte frustrarea lui Trump faţă de modul în care mass-media relatează desfăşurarea războiului, întrucât el consideră, pe baza a ceea ce vede în imagini, că acest război este un succes. Astfel, potrivit NBC, Trump i-ar fi întrebat pe consilierii săi de ce presa nu acordă mai multă importanţă la ceea ce vede el în acele videoclipuri.

Într-un comunicat transmis postului NBC, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ideea că Trump nu are informaţii complete despre evoluţia conflictului.

„Oricine a participat la discuţii cu preşedintele Trump ştie că el solicită în mod activ contribuţia tuturor celor prezenţi şi aşteaptă onestitate absolută din partea tuturor consilierilor săi principali”, a susţinut purtătoarea sa de cuvânt.

Conform sondajelor, majoritatea americanilor se opun acestui război, inclusiv în rândul bazei electorale a lui Trump, mai ales că în campania electorală el a promis că nu va implica SUA în războaie de durată.

Editor : C.L.B.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Petrolier
4
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump meets with Mark Rutte - Washington, United States - 13 Mar 2025
„Ne pune într-o situație stânjenitoare”. Șeful NATO irită capitalele europene prin sprijinul său pentru războiul lui Trump în Iran (FT)
Divizia 82 Aeropurtată
Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg (NYT)
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. SUA au lovit 10.000 de ținte în Iran. Șeful CENTCOM: „Nu ne oprim aici”
Gustavo González López
De ce îl preferă Donald Trump pe „torționarul-șef” al lui Maduro la conducerea armatei venezuelene. „Reprezintă continuarea dictaturii”
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC
Ascensiunea lui Mohammad Ghalibaf, fostul comandant devenit politician, văzut de Trump ca posibil partener în negocierile cu Iranul
Recomandările redacţiei
arbori taiati dintr-o padure
Pădurile din jurul orașelor, puse în pericol pentru că statul își...
Reducere de 10% la plata impozitelor locale. Foto Getty Images
Modalități rapide prin care contribuabilii pot plăti taxele și...
Ședință de guvern.
Şedinţă de guvern la ora 11:00. Executivul ar putea adopta ordonanța...
Branțuri explozive
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele...
