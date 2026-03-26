Modul în care Trump e informat despre bombardamentele americane în Iran îi îngrijorează pe aliați (NBC News)

Preşedintele american Donald Trump primeşte zilnic de la echipa sa un videoclip de aproximativ două minute ce rezumă bombardamentele efectuate împotriva Iranului, relatează NBC News. Însă acest mod de informare alimentează îngrijorările aliaţilor SUA că liderul de la Casa Albă nu înţelege tabloul complet al războiului, mai arată sursa citată.

Potrivit acestui post, care citează trei înalţi oficiali americani, videoclipul durează de obicei aproximativ două minute şi rezumă atacurile cele mai importante din ultimele 48 de ore.

Acest videoclip nu este singura informaţie pe care Trump o primeşte despre războiul pe care Statele Unite şi Israelul l-au declanşat împotriva Iranului pe 28 februarie.

El are zilnic discuţii cu consilierii săi militari şi responsabilii din serviciile secrete, primeşte rapoarte din partea acestora, mai discuta şi cu lideri străini şi citeşte presa.

Totuşi, acest videoclip rezumat alimentează îngrijorările aliaţilor lui Trump că acesta nu cunoaşte sau nu înţelege tabloul complet al războiului, care durează deja de aproape patru săptămâni.

Potrivit surselor citate, în acest timp creşte frustrarea lui Trump faţă de modul în care mass-media relatează desfăşurarea războiului, întrucât el consideră, pe baza a ceea ce vede în imagini, că acest război este un succes. Astfel, potrivit NBC, Trump i-ar fi întrebat pe consilierii săi de ce presa nu acordă mai multă importanţă la ceea ce vede el în acele videoclipuri.

Într-un comunicat transmis postului NBC, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ideea că Trump nu are informaţii complete despre evoluţia conflictului.

„Oricine a participat la discuţii cu preşedintele Trump ştie că el solicită în mod activ contribuţia tuturor celor prezenţi şi aşteaptă onestitate absolută din partea tuturor consilierilor săi principali”, a susţinut purtătoarea sa de cuvânt.

Conform sondajelor, majoritatea americanilor se opun acestui război, inclusiv în rândul bazei electorale a lui Trump, mai ales că în campania electorală el a promis că nu va implica SUA în războaie de durată.

