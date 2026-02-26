A fost emisă o alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, în prezent, înregistrarea pasagerilor este oprită, iar unele zboruri pot avea întârzieri sau modificări.

Autoritățile din Republica Moldova au transmis:

„Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare.

Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.

Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm.”

Editor : A.R.