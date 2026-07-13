Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei la Chișinău, s-a declarat surprins de reacţiile apărute în spaţiul public, după o declaraţie a sa referitoare la limba şi religia în Republica Moldova şi România, făcută în timpul unei emisiuni. El a transmis, într-un mesaj video în care vorbeşte în limba română, că ar fi trebuit să se exprime cu mai multă claritate şi a promis să aprofundeze subiectul pentru a înţelege mai bine îngrijorările pe care le-a provocat.

„Reacţiile vehemente la ultimul minut al interviului acordat jurnalistului Vitalie Călugăreanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să-mi exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate şi cu mai multă precizie. În zilele următoare, îmi propun să port discuţii pentru a înţelege mai bine îngrijorările care le-am provocat”, a declarat diplomatul german.

„Am vorbit cu respect deplin faţă de ţara gazdă, Republica Moldova, şi faţă de toţi cetăţenii săi şi sper că acest lucru va fi înţeles ca atare”, a dat asigurări ambasadorul, în limba română, într-o înregistrare video trimisă presei din R. Moldova.

Sursa video: Newsmaker.md

Knirsch a declarat că ar pune sub semnul întrebării afirmaţia potrivit căreia Republica Moldova şi România au aceeaşi limbă şi religie. Diplomatul a adăugat că sunt oameni „care gândesc la fel - că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel - că avem două limbi sau religii diferite”. Declaraţiile ambasadorului, făcute în timpul unei emisiuni difuzate pe 9 iulie şi asigurate prin traducere live, au stârnit mai multe reacţii critice atât în Republica Moldova, cât şi în România, menţionează NewsMaker.

Ambasadorul Hubert Knirsch a făcut declaraţiile în emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, moderată de Vitalie Călugăreanu, iar jurnalistul Răzvan Gheorghe a transcris întrebarea jurnalistului şi răspunsul ambasadorului, după ce, la câteva zile, au apărut reacţii critice vehemente:

Vitalie Călugăreanu: „Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre Unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv preşedinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeaşi ţară, vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, aceleaşi tradiţii şi aceeaşi religie ca românii din România. Aţi văzut probabil declaraţiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează şi (Maia Sandu - n. red.) zice că Unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluţie la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei la Chişinău: „Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii şi valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”.

Ambasada Germaniei nu a comentat subiectul până la mesajul de luni al ambasadorului, iar Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a transmis în weekend că ia în calcul solicitarea unor clarificări, fără a exclude posibilitatea unei erori de traducere sau de interpretare.

Editor : Ș.R.