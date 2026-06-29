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Proiect în Republica Moldova: negarea uciderii basarabenilor prin înfometare în 1946-1947 de către URSS, pedepsită penal

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Parliament building, Republic of Moldova, Chisinau
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea Codului Penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la cinci ani, transmite IPN.

Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice.

Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației.

Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice centrale și locale, care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele privind perioada 1946-1947.

Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major, fără a fi aplicate restricțiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege-cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din 1946-1947. Ei susțin că actualul Cod Penal sancționează doar negarea Holocaustului, iar extinderea prevederilor este necesară pentru protejarea memoriei victimelor foametei și deportărilor din perioada regimului comunist.

Editor : A.R.

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