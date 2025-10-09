Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

România ar putea ajuta Republica Moldova în cazul în care ar fi atacată de Rusia în baza legii care protejează cetățenii români, a declarat șeful Armatei Române, Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, susține că noua lege a apărării este binevenită în contextul actual și i-a asigurat pe cetățeni că România este pregătită să reziste și chiar va sprijini și Republica Moldova, a declarat șeful armatei într-un interviu la euronews.

„Armata Română ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și de dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun. Avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență Armatei Republici Moldova să-și dezvolte capacitate de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac.

În mare parte, da (n.r.: dacă România ar interveni în ajutorul Republicii Moldova ar implica și NATO). Dar nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și mai ales cetățenii români din Republica Moldova”, a spus Gheorghiță Vlad în interviu.

Șeful Armatei Române a mai susținut că este convins că rușii nu vor ataca, însă spune că războiul hibrid la care apelează Moscova trebuie eliminat.

Din datele făcute publice de către Maia Sandu, un milion de cetățeni ai Republicii Moldova au reușit să-și redobândească cetățenia română.

