Scrutin istoric la graniță. Duminică, Republica Moldova își alege Parlamentul, într-un context extrem de tensionat. Rusia ar plănui proteste violente dacă pro-europenii păstrează majoritatea în Legislativul de la Chișinău. În paralel, propaganda rusească răspândește valuri de mesaje de dezinformare. Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, îi îndeamnă pe toți cetățenii moldoveni din România să iasă la vot, pentru că numai așa țara își va construi singură viitorul. De asemenea, Recean a spus că „există mai multe scenarii prin care Federația Rusă, în alianță cu grupările criminale și infracționale, încearcă să destabilizeze Republica Moldova, dar instituțiile au demonstrat că au capacitatea de a face față tuturor acestor provocări”.

Invitat să spună dacă așteaptă proteste, având în vedere că e atât de mare bătălia pentru Parlamentul Republicii Moldova între pro-europeni și pro-ruși, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a vrut să sublinieze faptul că „Rusia s-a aliat cu cei din grupările criminale și infracționale din Republica Moldova ca să producă o lovitură de stat electorală în Republica Moldova”.

„Instituțiile statului sunt pregătite pentru orice scenariu de destabilizare”

„Acum, instituțiile statului sunt pregătite pentru orice scenariu de destabilizare. Avem deja foarte multă experiență, ne-am consolidat capacitățile și vom face față acestor provocări. Este important să ieșim la vot, pentru că nimeni nu poate învinge votul. Și atunci, vreau să-i rog pe toți cetățenii Republicii Moldova, care astăzi trăiesc în România, să vină la vot pe 28 septembrie și să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate, care are capacitatea, și poate să garanteze, că aproximativ în 2028 să adăpostim Republica Moldova în pace, în securitate și în bună stare în Uniunea Europeană. Vreau să ne mobilizăm toți la vot, pentru că asta este unica metodă pentru noi să învingem, și Republica Moldova să-și determine singură viitorul”, a afirmat Dorin Recean la Digi24.

Există un număr foarte mare de nehotărâți, așa cum arată casele de sondare a opiniei publice pentru aceste alegeri. Chestionat cu privire la mobilizarea celor care încă nu s-au decis cu cine să voteze, Recean a spus că în acest caz autoritățile luptă cu Federația Rusă, care „și-a pus tunurile de propagandă pe cetățeni, au speriat foarte mulți oameni, asociind Uniunea Europeană cu războiul, și este foarte important să ieșim cu toții la vot, să-i aducem și pe ceilalți pe care îi cunoaștem”.

„Există mai multe scenarii prin care Federația Rusă, în alianță cu grupările criminale și infracționale, încearcă să destabilizeze Republica Moldova”

„Cei care se află în România, vă rog să ieșiți la vot în Galați, în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași și în multe alte orașe din România unde sunt secții de votare. Vă rog și vă îndemn să mergeți și să votați PAS, care astăzi este unica garanție că în 2028 ne alăturăm în cadrul Uniunii Europene”, a îndemnat prim-ministrul.

Despre felul în care rușii cumpără voturi în Republica Moldova și propaganda agresivă a Rusiei, Recean a precizat că „există mai multe scenarii prin care Federația Rusă, dar cum am spus, asistată și în alianță cu grupările criminale și infracționale, încearcă să destabilizeze Republica Moldova - prin proteste, prin echipe special pregătite de intervenție. Dar, după cum ați observat și în ultimii câțiva ani, dar în mod special în ultima perioadă, instituțiile au demonstrat că avem capacitatea să facem față tuturor acestor provocări. Revin la faptul că ceea ce nu ne poate învinge e un vot mobilizat. Un vot consolidat al tuturor moldovenilor”.

Întrebat dacă va conta pentru alegerile acestea, faptul că oligarhul fugar Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova și este în arest, premierul Republicii Moldova a subliniat că „este important ca justiția să-și facă datoria, și orice infractor, orice criminal să răspundă conform legii.

Citiți și:

EXCLUSIV. Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova

AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”

Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară”

VIDEO. Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Editor : Liviu Cojan