AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”

Partidul AUR din Republica Moldova contrazice partidul condus de George Simion, și anunță că nu se retrage de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul vine în replică la cel făcut vineri de Alianța pentru Unirea Românilor, în cadrul unei conferințe de presă, când membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați și cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc.”, precizează AUR din Moldova, în comunicatul său referitor la situația creată.

AUR din Republica Moldova precizează că este un partid independent, nu o filială a AUR România.

„Suntem un succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. Reprezentăm cetățenii Republicii Moldova și luptăm pentru viitorul lor, în fața problemelor reale cu care se confruntă: sărăcie, exod, lipsa locurilor de muncă, pensii și salarii mizere, nesiguranță”, explică AUR din Republica Moldova.

Mai mult decât atât, AUR din Republica Moldova subliniază că speră că declarația AUR România „nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare” și subliniază că apreciază drept important să reafirme adevărul.

„Vrem să credem că această declarație nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul. AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt.

Noi suntem cei care reprezentăm astăzi, în mod legitim și responsabil, vocea unionistă în fața cetățenilor Republicii Moldova.

Îi chemăm pe toți cetățenii Republicii Moldova ca pe 28 septembrie să vină la vot și să susțină AUR din Republica Moldova, cu poziția 14 în buletinul de vot – singura forță curată și unionistă care luptă pentru dreptatea oamenilor și pentru viitorul copiilor noștri”, se arată în comunicatul formațiunii din Republica Moldova.

Boris Volosatîi a fost deputat în Parlamentul României pe listele AUR şi fost director al Liceului „Gheorghe Asachi” din Chişinău. În noiembrie 2022, Volosatîi a devenit noul preşedinte al AUR Moldova.

Mai multe detalii despre conferința de presă a AUR România, AICI. Comunicatul, mai jos:

