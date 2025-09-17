Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Oligarhul ar fi trebuit să ajungă pe 25 septembrie

Extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior. Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie.

Într-o corespondență oficială datată cu 17 septembrie, autoritățile elene au notificat Biroul Interpol de la Chișinău că transferul nu va avea loc la data stabilită inițial, menționând expres că extrădarea „nu va avea loc pe 25 septembrie, așa cum era programată”, fără a fi anunțate motivele.

Surse consultate de jurnaliștii de la Chișinău precizează că Vladimir Plahotniuc s-ar opune extrădării, deși anterior și-a dat consimțământul.

Anterior, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac acuza autoritățile că ar tergiversa extrădarea clientului său. Ulterior, pe 13 septembrie, Rogac, a acuzat din nou că autoritățile statului că ar intenționa să transforme extrădarea clientului său din Grecia într-un „show care să fie exploatat în interes electoral”.

Procuratura Generală din Republica Moldova a confirmat că a fost notificată, prin intermediul Interpol, despre decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene din 17 septembrie, prin care extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a fi precizate motivele acestei măsuri.

