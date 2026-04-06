EAU avertizează asupra unui „Orient Mijlociu mai periculos și mai instabil”: Accesul la Ormuz, esențial în orice acord SUA - Iran

Anwar Gargash, un oficial din Emiratele Arabe Unite, a declarat că orice soluție la conflictul dintre SUA și Iran trebuie să garanteze accesul prin Strâmtoarea Ormuz, avertizând că un acord care nu reușește să țină sub control programul nuclear al Iranului, precum și rachetele și dronele sale, ar deschide calea către „un Orient Mijlociu mai periculos și mai instabil”, relatează Reuters.

Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a declarat într-o conferință de presă organizată în weekend că Strâmtoarea Ormuz – cea mai importantă arteră petrolieră a lumii – nu poate fi folosită ca armă, subliniind că securitatea acesteia nu este o monedă de schimb regională, ci un imperativ economic global.

„Strâmtoarea Ormuz nu poate fi ținută ostatică de nicio țară”, a declarat Gargash, adăugând că libertatea de navigație pe această cale „trebuie să facă parte integrantă din soluționarea oricărui conflict, cu un acord clar în acest sens”.

Gargash a afirmat că Emiratele Arabe Unite doresc încetarea războiului, dar a avertizat împotriva unui armistițiu care lasă nerezolvate cauzele profunde ale instabilității.

„Nu vrem să asistăm la o escaladare tot mai accentuată a conflictului”, a spus el. „Dar nu vrem nici un armistițiu care să nu abordeze unele dintre problemele principale – ceea ce ar crea un mediu mult mai periculos în regiune... în special programul nuclear (al Iranului), rachetele și dronele care continuă să cadă asupra noastră și asupra altor țări.”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va dezlănțui „iadul” asupra Teheranului dacă acesta nu va ajunge la un acord și nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până la termenul limită stabilit de el pentru miercuri, ora 03.00 a României.

Într-o postare publicată duminică pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a amenințat cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice și de transport a Iranului, atacuri care, potrivit criticilor, ar constitui o crimă de război.

SUA și Israelul au bombardat Iranul cu rachete și atacuri aeriene timp de mai bine de cinci săptămâni pentru a distruge ceea ce au numit o amenințare iminentă reprezentată de programul de dezvoltare a armelor nucleare al țării, arsenalul de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor regionale aliate.

Gargash a declarat că Emiratele Arabe Unite sunt pregătite să se alăture oricărei inițiative internaționale conduse de SUA menite să asigure siguranța transportului maritim prin strâmtoare.

În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaz lichefiat trece zilnic prin această strâmtoare, însă acțiunile Iranului au redus drastic traficul, declanșând o criză energetică globală.

Conflictul a izbucnit pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul după ce negocierile menite să asigure un acord nuclear între Washington și Teheran au ajuns într-un impas. Iranul a ripostat cu valuri de rachete și drone îndreptate împotriva Israelului, a bazelor militare americane din regiune și a infrastructurii energetice vitale din Golf, inclusiv aeroporturi, porturi și centre comerciale.

Potrivit oficialilor regionali, Emiratele Arabe Unite au fost ținta unor atacuri iraniene mai intense decât orice alt stat din Golf.

Gargash a afirmat că, timp de decenii, cel mai improbabil scenariu de coșmar pentru Emiratele Arabe Unite a fost un atac iranian la scară largă – un scenariu care se desfășoară acum. Cu toate acestea, a spus el, țara face față cu brio, dând dovadă de reziliență și ingeniozitate în condiții de presiune.

El a menționat că indicatorii economici fundamentali ai Emiratelor Arabe Unite rămân solizi și pregătesc țara pentru o redresare, deși a recunoscut că acest lucru va necesita eforturi.

Gargash a afirmat că strategia Iranului va conduce probabil la o consolidare a alianței de securitate dintre țările din Golf și Washington, mai degrabă decât la o slăbire a acesteia, consolidând rolul militar al SUA în regiune și amplificând prezența Israelului. El a spus că SUA vor rămâne principalul partener de securitate al EAU și că Abu Dhabi își va intensifica această relație pe măsură ce amenințările regionale se vor accentua.

Atacurile Iranului asupra instalațiilor energetice și rutelor maritime din Golf au fost considerate de oficialii regionali ca o încercare calculată de a crește costurile pentru aliații arabi ai Washingtonului din Golf. Prin lovirea instalațiilor petroliere, a porturilor și a căilor navigabile cheie – inclusiv Strâmtoarea – Iranul a mizat pe faptul că statele din Golf, alarmate de șocul economic și de efectele regionale, vor face presiuni asupra Statelor Unite pentru a-și opri campania.

Această logică se baza pe eforturile depuse de ani de zile de țările din Golf pentru a menține un echilibru între relațiile cu Washingtonul și Teheranul, a ține sub control tensiunile și a evita confruntarea directă. Multe state din Golf restabiliseră relațiile diplomatice cu Iranul și încercaseră să-și protejeze economiile de șocurile regionale, considerând că angajamentul ar reduce riscul.

Conform lui Gargash, conducerea Iranului luptă pentru a apăra „regimul, nu țara”. Oficialul a mai susținut că niciun guvern normal nu ar accepta o astfel de distrugere doar pentru a putea afirma că a opus rezistență. El a spus că Emiratele Arabe Unite nu doresc să intre în conflict cu Iranul, dar a avertizat că este imposibil să existe încredere sub actualul guvern de la Teheran.

Emiratele Arabe Unite au fost recunoscătoare, a spus el, pentru sprijinul internațional pe care l-au primit, evidențiind Franța ca partener de nădejde și lăudând Washingtonul pentru sprijinul său excepțional, în special în ceea ce privește consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite.

