SUA, Iranul și mediatorii fac demersuri pentru un armistițiu de 45 de zile. În ce ar consta un acord în două etape

Statele Unite, Iranul și un grup de mediatori regionali discută condițiile unui eventual armistițiu de 45 de zile care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, potrivit a patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre aceste discuții, relatează Axios.

Sursele au afirmat că șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt reduse. Totuși, această ultimă încercare reprezintă singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a conflictului, care ar include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene și represalii împotriva instalațiilor energetice și de alimentare cu apă din statele din Golf.

Se preconiza că termenul limită de 10 zile impus de președintele americand Donald Trump Iranului urma să expire luni seara. Însă duminică, liderul de la Casa Albă a prelungit termenul cu 20 de ore și a anunțat pe Truth Social un nou termen limită, marți la ora 20:00 (miercuri, 03.00, ora României).

Trump a declarat duminică pentru Axios că SUA se află „în negocieri intense” cu Iranul și că se poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului său limită, marți.

„Sunt șanse mari, dar dacă nu ajung la o înțelegere, o să distrug totul acolo”, a spus el.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a amenințat că va distruge infrastructura vitală pentru populația civilă iraniană în cazul în care nu va reuși să ajungă la un acord cu regimul. Astfel de atacuri ar putea constitui crime de război, iar Iranul a amenințat că va riposta prin atacuri împotriva infrastructurii din Israel și din statele din Golf.

Două surse au afirmat că planul operațional pentru o campanie masivă de bombardamente condusă de SUA și Israel împotriva instalațiilor energetice iraniene este gata de punere în aplicare, dar au subliniat că prelungirea termenului limită stabilit de Trump a avut scopul de a oferi o ultimă șansă pentru ajungerea la un acord.

Patru surse la curent cu eforturile diplomatice au declarat că negocierile se desfășoară prin intermediul unor mediatori din Pakistan, Egipt și Turcia, precum și prin mesaje text schimbate între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Un oficial american a afirmat că administrația Trump a prezentat Iranului mai multe propuneri în ultimele zile, dar că, până în prezent, oficialii iranieni nu le-au acceptat.

Sursele au declarat că mediatorii discută cu părțile implicate termenii unui acord în două etape; prima etapă ar consta într-un potențial armistițiu de 45 de zile, în timpul căruia s-ar negocia încetarea definitivă a războiului. Armistițiul ar putea fi prelungit dacă ar fi nevoie de mai mult timp pentru discuții, a spus una dintre surse.

A doua fază ar fi un acord privind încetarea războiului.

Sursele au declarat că mediatorii consideră că redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și găsirea unei soluții pentru uraniul puternic îmbogățit al Iranului — fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare — ar putea fi doar rezultatul unui acord final.

Sursele au declarat că mediatorii lucrează la măsuri de consolidare a încrederii pe care Iranul le-ar putea lua în legătură cu redeschiderea strâmtorii Ormuz și cu stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit.

Aceste două chestiuni reprezintă principalele atuuri ale Iranului în cadrul negocierilor, iar iranienii nu vor fi de acord să renunțe complet la ele în schimbul unui armistițiu de doar 45 de zile, au afirmat două dintre surse.

Mediatorii doresc să afle dacă Iranul ar putea face pași parțiali în ambele chestiuni în prima fază a acordului. De asemenea, aceștia lucrează la măsurile pe care administrația Trump le-ar putea lua pentru a oferi Iranului garanții că încetarea focului nu va fi temporară și că războiul nu va reîncepe.

Oficialii iranieni au precizat clar mediatorilor că nu doresc să se regăsească într-o situație similară cu cea din Gaza sau Liban, unde există un armistițiu pe hârtie, dar SUA și Israelul pot ataca din nou oricând doresc.

Mediatorii lucrează, de asemenea, la alte măsuri de consolidare a încrederii pe care Statele Unite le-ar putea adopta pentru a răspunde unor cereri ale Iranului.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

O sursă bine informată a declarat că mediatorii sunt extrem de îngrijorați de faptul că represaliile Iranului în urma unui atac american-israelian asupra infrastructurii energetice a țării ar avea efecte devastatoare asupra instalațiilor petroliere și de alimentare cu apă ale țărilor din Golf.

Mediatorii le-au transmis oficialilor iranieni că nu mai este timp pentru tactici de negociere și au subliniat că următoarele 48 de ore reprezintă ultima șansă pentru aceștia de a ajunge la un acord și de a preveni distrugeri masive în țară.

Oficialii iranieni, cel puțin în public, continuă să adopte o poziție extrem de dură și resping orice concesie. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a declarat duminică că situația din Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni niciodată” la starea dinaintea războiului, în special pentru SUA și Israel.

