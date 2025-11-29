Live TV

Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti

Data actualizării: Data publicării:
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi denunţă încălcarea spaţiului aerian al Moldovei de către drone ruseşti.

Într-o postare pe platforma X, Sandu a calificat drept „brutal” atacul de 10 ore lansat în noaptea trecută asupra teritoriului ucrainean, subliniind că astfel de acţiuni nu pot fi asociate limbajului diplomatic sau al unei ţări care pretinde că negociază pacea, relatează News.ro.

„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În drumul lor spre uciderea civililor, dronele ruseşti au încălcat din nou spaţiul aerian moldovenesc, forţând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri şi suntem alături de Ucraina”, a scris Maia Sandu.

Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, conform BBC. Sâmbătă dimineaţă, clădiri rezidenţiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au fost lovite, iar explozii puternice au putut fi auzite în tot oraşul, notează deschide.md.

La începutul acestei săptămâni, un atac similar asupra Kievului a ucis şapte persoane, au spus oficialii ucraineni. Cel mai recent bombardament a avut loc în timp ce negociatorii ucraineni se pregăteau pentru discuţii cu oficiali americani în acest weekend cu privire la un plan de pace american revizuit.

Totodată, noaptea trecută, două drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul raportat a determinat autorităţile să închidă temporar traficul aerian şi să mobilizeze structurile de securitate pentru verificări în nordul R. Moldova.

Editor : Liviu Cojan

