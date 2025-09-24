Premierul de la Chișinău a dezvăluit cele patru metode prin care Putin vrea să preia puterea în R. Moldova: „Un asediu asupra ţării”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi. Recean s-a adresat şi mai multor “concurenţi electorali” din Republica Moldova - Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk şi Irina Vlah, îndemnându-i să condamne şi să se disocieze de „gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului”.

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor.

Dragi cetăţeni, ştiu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acţiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm şi vom împiedica planul rusesc de ocupaţie.

Cunoaştem schemele Kremlinului - instituţiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 şi 2024 - prin votul cinstit al cetăţenilor - am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova”, a afirmat Recean.

În aceste alegeri se întâmplă lucruri şi mai grave, a adăugat el, precizând că eşecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie şi mai mulţi bani, “să implice şi mai mulţi oameni şi să influenţeze şi mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”.

Metodele lor devin tot mai radicale, a explicat Dorin Recean:

Metoda 1. Implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă



Ei le pregătesc de mai mult timp - noi deconspirăm şi contracarăm aceste acţiuni criminale.

Luni, am văzut cum SIS, IGP şi PCCOCS au informat despre reţinerea a peste 70 de persoane, a afirmat Recean. Tineri între 19 şi 40 de ani au fost duşi la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale ruseşti, aşa-numitul GRU, şi învăţaţi cum să provoace violenţe. Au fost antrenaţi cum să utilizeze arme de foc, cum să rupă cordonul poliţiei. În urma percheziţiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj, grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura clară a acestora cu serviciile ruseşti, dar şi cu partide din Republica Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resurse ale aşa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acţiuni de vandalism, incendiere, destabilizare aici la noi, pe malul drept.

Metoda a 2-a. Plan infracţional de corupere electorală pus în aplicare de reţeaua criminală Şor



"Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru NU va admite ca furtul de voturi să devină o „lovitură de stat electorală”.

CNA realizează 2500 de acţiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reţinute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiţi cu închisoarea. Sunt probe, inclusiv interceptări, care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanţată de Federaţia Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Şor, iar beneficiarii sunt mai mulţi concurenţi electorali.

De la 1 august - în doar 2 luni - Poliţia a realizat peste 600 de percheziţii. 273 - pentru corupere electorală şi peste 300 - pentru tentative de destabilizare.

Vedem că unele partide finanţate de Federaţia Rusă pregătesc formula de corupere electorală numită „carusel”. Cum funcţionează? Persoana intră în secţia de votare cu un buletin de vot fals, care este folosit pentru a fi pus în urna de vot şi a lua unul autentic pe care se pune ştampila votat în dreptul acelui partid. Acest buletin este scos în afara secţiei de votare, este oferit următorului alegător deja cu ştampila votat în schimbul unei sume de bani. Acest buletin este folosit la votare în următoarea secţie de vot.

Solicit tuturor membrilor birourilor secţiilor de votare, observatorilor să vegheze şi să intervină conform procedurilor. Rog şi îndemn alegătorii să raporteze aceste cazuri birourilor electorale în care observaţi încălcarea".

Metoda a 3-a. Atacurile cibernetice



"Ştiu că pentru majoritatea cetăţenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova. De ce ei fac asta? Pentru a crea panică, haos, pentru a denatura informaţiile care ajung la public. Pe lângă aceasta, ei clonează pagini web, sparg conturi personale sau de serviciu, fură identitatea cetăţenilor, trimit informaţii false sau fişiere cu viruşi. În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale.

Atacurile au fost diferite şi ele continuă - asupra sistemului de trecere a frontierei, sistemului aeroportuar, asupra sistemelor de plăţi, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicaţii - scopul final este panica generalizată şi neîncrederea în faptul că statul funcţionează.

Aici accentuez un lucru important: de mai multă vreme, scopul serviciilor ruseşti este să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental pentru a face scurgeri de date, a induce haos sau a utiliza informaţia împotriva statului şi a cetăţenilor.

Ne pregătim de orice scenariu, dar pentru situaţiile în vor exista anumite incidente, vă rugăm să urmăriţi anunţurile noastre pe canalul PRIMA SURSĂ şi pe paginile noastre oficiale.

Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informaţional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituţiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului. CEC a accentuat recent că rezultatele alegerilor sunt cele validate de Curtea Constituţională în baza proceselor-verbale scrise, adică pe hârtie. Accentuez că digitalizarea sistemelor se face doar pentru ca cetăţenii să poată urmări în direct procesul, dar nu pentru validarea datelor".

Metoda a 4-a. Intoxicare informaţională masivă

"Ei creează zilnic conturi şi pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje - vedem o avalanşă propagandistică fără precedent pentru ţara noastră. Doar în ultimele 2 luni au fost eliminate de Tik Tok peste 100 000 de conturi false şi peste 250000 de conturi spam - toate făceau parte din atacul informaţional asupra Moldovei.

Am văzut şi investigaţii jurnalistice - cum sunt recrutaţi oamenii şi instruiţi - ce să scrie, cum să scrie, despre cine să scrie, ce cuvinte şi mesaje să pună pe reţele - mii şi mii de conturi care comentează la comandă. Îi vedem în comentarii - vedem exact aceleaşi texte care vor să inducă neîncredere şi ură. Iată un exemplu de instrucţiune pentru postacii plătiţi, deconspirat într-o investigaţie jurnalistică: „Până la alegeri a rămas o lună, de aceea, eu vreau să vă rog să vă implicaţi la maximum în proces. Acum va fi politică anti-PAS, foarte mult conţinut împotriva PAS. Vom avea mult de lucru, activitatea va fi interesantă şi totul va fi plătit.”

Nu este o luptă electorală obişnuită, a mai spus Recean. “Este un asediu asupra ţării noastre.

Vin cu un îndemn către toţi moldovenii, de acasă sau din ţările europene - nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare şi acţiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeţi o provocare la secţia de vot sau în sat, dacă ştiţi despre un caz de vânzare a votului, sesizaţi poliţia. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, aşa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autorităţile şi continuăm să votăm cinstit. Voi aveţi puterea. Statul este alături de voi şi voi trebuie să fiţi alături de stat.

Acum, în calitate de prim-ministru, fac un apel către concurenţii electorali - Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah şi alţii - ieşiţi public şi condamnaţi, disociaţi-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas. În caz contrar, voi confirmaţi că sunteţi beneficiarii direcţi ai corupţiei electorale finanţate de Kremlin prin Şor.

Stimaţi cetăţeni, se dă ultima bătălie pentru viitorul ţării noastre. Şi vă îndemn pe toţi să participăm cu un vot cinstit”, a conchis Dorin Recean.

Editor : A.R.