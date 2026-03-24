Reacția Maiei Sandu după ce Republica Moldova aproape a intrat în blackout din cauza bombardamentelor Rusiei

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm marţi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, subliniind că aceste acţiuni constituie o crimă de război şi reprezintă un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii regiuni, informează Moldpres.

Potrivit sursei citate, în noaptea de luni spre marţi, bombardamentele Rusiei au întrerupt legătura energetică vitală a Republicii Moldova cu Europa, ceea ce a afectat fluxul de electricitate şi a pus în pericol stabilitatea energetică a ţării. Deşi există rute alternative de aprovizionare, situaţia rămâne fragilă şi vulnerabilă.

"Responsabilitatea pentru aceste atacuri aparţine exclusiv Rusiei", a scris preşedinta.

Şi premierul Alexandru Munteanu a menţionat că atacurile din timpul nopţii asupra infrastructurii energetice din Ucraina au pus în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova.

"În urma atacurilor din timpul nopţii ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, linia electrică Isaccea-Vulcăneşti a fost deconectată, punând din nou în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Rutele alternative de alimentare sunt în funcţiune pentru a preveni întreruperile, însă situaţia rămâne fragilă", a scris premierul.

Şeful guvernului de la Chișinău a precizat că autorităţile au evitat un blackout după ce au activat rutele alternative de alimentare pentru a preveni întreruperile de curent, însă riscurile persistă în contextul instabilităţii regionale.

Din acest motiv, consumatorii sunt îndemnaţi să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra reţelelor.

