Live TV

Reacția Maiei Sandu după ce Republica Moldova aproape a intrat în blackout din cauza bombardamentelor Rusiei

Data publicării:
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm marţi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, subliniind că aceste acţiuni constituie o crimă de război şi reprezintă un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii regiuni, informează Moldpres.

Potrivit sursei citate, în noaptea de luni spre marţi, bombardamentele Rusiei au întrerupt legătura energetică vitală a Republicii Moldova cu Europa, ceea ce a afectat fluxul de electricitate şi a pus în pericol stabilitatea energetică a ţării. Deşi există rute alternative de aprovizionare, situaţia rămâne fragilă şi vulnerabilă.

"Responsabilitatea pentru aceste atacuri aparţine exclusiv Rusiei", a scris preşedinta.

Şi premierul Alexandru Munteanu a menţionat că atacurile din timpul nopţii asupra infrastructurii energetice din Ucraina au pus în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova.

"În urma atacurilor din timpul nopţii ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, linia electrică Isaccea-Vulcăneşti a fost deconectată, punând din nou în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Rutele alternative de alimentare sunt în funcţiune pentru a preveni întreruperile, însă situaţia rămâne fragilă", a scris premierul.

Şeful guvernului de la Chișinău a precizat că autorităţile au evitat un blackout după ce au activat rutele alternative de alimentare pentru a preveni întreruperile de curent, însă riscurile persistă în contextul instabilităţii regionale.

Din acest motiv, consumatorii sunt îndemnaţi să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra reţelelor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Pensionarii au nevoie de 750 lei în plus la pensie pentru un trai decent. Când s-ar putea da banii?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...