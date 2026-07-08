Republica Moldova, cu un pas mai aproape de UE. Comisarul pentru extindere cere deschiderea tuturor capitolelor de negocieri

Republica Moldova a efectuat reforme într-un ritm impresionant, iar suportul acordat țării în parcursul european reprezintă o investiție într-o Europă mai puternică, mai sigură și mai unită. Mesajul a fost transmis de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, care a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova, „cât mai curând posibil”, informează MOLDPRES.

„Sprijinirea Republicii Moldova reprezintă o investiție într-o Europă mai puternică, mai sigură și mai unită. În ultimii ani, am văzut o țară care s-a ridicat împotriva ingerințelor străine și a atacurilor hibride și a ales calea europeană, precum și parcursul către aderarea la Uniunea Europeană. Această alegere suverană merită întregul nostru sprijin”, a declarat Marta Kos, în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterilor privind rapoartele referitoare la Republica Moldova, Ucraina și Serbia.

Oficialul European a remarcat rezultatele impresionante atinse Republica Moldova în implementarea reformelor prevăzute în Planul de creștere și a pledat pentru deschiderea tuturor capitolelor de negocieri.

„Cu un nivel de realizare de 93%, Republica Moldova se situează înaintea tuturor celorlalte țări candidate la aderarea la UE care beneficiază de Planuri de creștere. Prin urmare, împărtășesc opinia dumneavoastră că ar trebui să solicităm Consiliului deschiderea tuturor clusterelor cât mai curând posibil”, a afirmat Marta Kos.

În același timp, comisarul european a subliniat că Republica Moldova trebuie să continue implementarea reformelor, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției și al guvernanței economice. Potrivit ei, „aceste reforme sunt esențiale pentru îndeplinirea criteriilor intermediare necesare în vederea deschiderii capitolelor de negociere”.

Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană – Clusterul 1 „Valori fundamentale” – la 15 iunie 2026, în cadrul celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale UE–Republica Moldova, desfășurată la Luxemburg.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat astăzi că Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 – „Relații externe”, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, sub Președinția irlandeză a Consiliului UE. Potrivit viceprim-ministrei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru acest pas de mai bine de un an.

Editor : A.R.