Prima reacție a Uniunii Europene după ce SUA și Iran s-au bombardat reciproc, aruncând în aer armistițiul

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri că noile tensiuni dintre SUA şi Iran ar putea complica discuţiile pentru a pune capăt războiului, relatează agenţia turcă de presă Anadolu.

"Schimburile de focuri dintre SUA şi Iran complică şi mai mult discuţiile deja tensionate pentru a pune capăt războiului. Atacurile Iranului asupra Bahrainului şi Kuweitului sunt inacceptabile", a scris Kallas pe platforma de socializare X.

Referindu-se la angajamentul Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, ea a spus că atacurile recente asupra navelor din apropierea acestei căi navigabile strategice încalcă angajamentul şi ameninţă să perturbe reluarea aprovizionării cu energie. Ea a cerut ca libertatea de navigaţie să nu fie obstrucţionată.

"Lunea viitoare, miniştrii de externe din UE se vor întâlni cu omologii lor din Golf pentru a discuta despre cum putem colabora pentru a sprijini implementarea acordului şi a păstra libertatea de navigaţie în Strâmtoare, precum şi în Marea Roşie", a adăugat Kallas.

Anterior, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a lansat o operaţiune cu rachete şi drone care a vizat 85 de obiective militare americane, inclusiv Portul Salman, sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrain, şi baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit.

Între timp, armata americană a declarat că a efectuat un nou val de atacuri împotriva Iranului, lovind peste 80 de ţinte ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că atacurile au fost efectuate "ca răspuns imediat la atacurile iraniene asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz".

Iranul şi SUA au ajuns la un memorandum de înţelegere pe 17 iunie, menit să pună capăt conflictului lor militar, care a început la sfârşitul lunii februarie.

Editor : A.R.