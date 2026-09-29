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„Soția mi-a spus că vrea să mor”. Un nou caz de suicid zguduie Republica Moldova

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Gheorghe moldovan
Sursa foto: Facebook/zdg
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Din articol
Gheorghe Moldovan, mesaj de adio pe rețelele sociale

Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la vârsta de 30 de ani. Acesta anunțase pe rețelele sociale că își va pune capăt zilelor, după un conflict cu soția sa, cu care se afla în proces de divorț, transmite digisport.ro. 

Bărbatul a fost găsit fără suflare în seara zilei de luni, 28 septembrie, iar polițiștii au descoperit faptul că decesul a survenit după ce s-a împușcat cu o armă pe care o deținea în mod legal.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț", transmit surse ale Poliției, conform celor de la Ziarul de Gardă.

Gheorghe Moldovan avea 3 copii, susține sursa menționată anterior.

Moldovan arbitrase două meciuri în actuala stagiune din Republica Moldova. Ultima sa apariție a fost pe 12 septembrie, când a condus meciul FCM Ungheni - Sparta Selemet.

Gheorghe Moldovan, mesaj de adio pe rețelele sociale

Gheorghe Moldovan anunțase că-și pune capăt zilelor într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

„Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: 'Vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine'. Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că 'fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită'. De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj", a fost mesajul transmis de Moldovan.

În urma tragicului incident, oamenii din Republica Moldova au pornit o adevărată dezbatere despre sănătatea mintală a bărbaților. 

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Editor : A.R.

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