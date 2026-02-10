Trimisul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, care oficial are titlul de „ambasador agreat (n.red. Maia Sandu nu i-a acceptat scrisorile de acreditare)” a oferit un amplu interviu publicației propagandistice Sputnik. Acesta a vorbit despre relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și nu s-a ferit să profereze amenințări.

Ozerov a vorbit relaxat, stând pe un fotoliu, lângă un șemineu decorat special cu icoane ortodoxe cu ocazia interviului, despre cum vede Moscova realitățile de la Chișinău. Cu o atitudine sfidătoare, nu s-a ferită să se erijeze în reprezentatul puterii care controla cândva total Republica Moldova.

„Este o linie a diplomației ruse. Noi suntem oameni cumsecade, nu răspundem la impertinență cu impertinență. Aici vorbesc despre direcția către Europa, acest „far al civilizației” în lumea contemporană. Dar vedem că acest lucru nu este confirmat de realități. Dar, dincolo de acest lucru.

După cum spuneam, nu vom răspunde în aceeași notă, dar asta nu înseamnă că nu vom răspunde de loc, aici este o mare eroare.

De altfel, așa se gândeau și ucrainenii la timpul lor. Vă amintiți că Poroșenko, în 2015, când a venit la putere, declara că „ai noștri copii vor învăța la căldură, iar în Donbas vor sta în subsoluri”.

Ceea ce se întâmplă acum, am impresia, arată exact faptul că Rusia poate răspunde, dar nu vrea să facă acest lucru. Nu este interesată într-o astfel de evoluție a lucrurilor, mai mult, reprezentatul președintelui nostru, domnul Peskov, vorbea într-un interviu, direct după alegerile prezidențiale sau parlamentare, că noi nu recomandăm Republicii Moldova să meargă pe drumul Ucrainei.

Nu știu dacă s-a auzit acest lucru, dar a fost un mod foarte moale și amabil de a spune lucrurilor.

Dar după cum o văd eu, ea reflectă perfect modul în care se raportează conducerea din Rusia (n.red.la Republica Moldova).

Tot acolo a fost un îndemn și la dezvoltarea relațiilor normale. Acest lucru a fost repetat și de către ministrul nostru de Externe, la conferința de sumar a anului 2025, când el a spus clar că noi ținem direcția normalizării relațiilor cu Republica Moldova și nu suntem interesați în escaladarea tensiunilor.”

