Luptătorii din Regimentul 412 Drone Nemesis, în cooperare cu unitatea de recunoaștere aeriană a Serviciului de Pază de Frontieră al Ucrainei, au detectat și distrus o stație rusă de război electronic (EW) R-330Zh „Zhitel” amplasată în regiunea Luhansk.

Serviciul de presă al regimentului a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

Stația de bruiaj al comunicațiilor R-330Zh „Zhitel” este o țintă extrem de rară și de mare valoare. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, a fost confirmată vizual distrugerea a doar 23 de astfel de sisteme.

„Zhitel” este un sistem complex și multifuncțional. Conform specificațiilor sale tehnice, acesta poate bruia comunicațiile radio terestre la distanțe de până la 25 km și comunicațiile aeriene la distanțe de până la 50 km. Stația poate detecta sursele de emisii radio, determina coordonatele acestora și perturba comunicațiile prin satelit, navigația GPS și stațiile de bază GSM.

