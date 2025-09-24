O groapă uriașă a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok. Autoritățile din capitala thailandeză au închis drumurile din jurul spitalului Vajira, relatează ziarul South China Morning Post.

Incidentul s-a petrecut astăzi, 24 septembrie 2025, în jurul orei 7 dimineața.

Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați, întrucât groapa - cu dimensiuni de circa 30 pe 30 de metri lățime și 50 de metri adâncime - a apărut în fața spitalului public.

O declarație transmisă de Biroul Național de Știri al Thailandei (NBT), instituție de stat, a menționat că groapa se extinde, însă că nu au fost raportate încă victime.

„Echipele de urgență și echipele de ingineri se află la fața locului și lucrează pentru a stabiliza zona și a preveni alte daune”, a precizat NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece groapa prezenta „riscuri pentru infrastructură și creștea îngrijorarea pentru navetiști și pietoni”.

Au apărut speculații care legau craterul de săpăturile realizate în apropiere pentru construirea unei noi linii de metrou, însă autoritățile nu au confirmat cauza.

Editor : A.M.G.