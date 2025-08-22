Live TV

Video Momentul în care o mașină plină de soldați ruși e aruncată în aer de explozia unei mine în zona Pokrovsk

Data publicării:
WJV1qk-n42H2b9tz-ezgif.com-optimize
Sursa gif: X/NoelReports

Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care sunt arătați mai mulți soldați ruși aruncați în aer, la propriu, după ce mașina în care se aflau a fost distrusă de explozia unei mine, în regiunea Pokrovsk.

În înregistrare se observă cum o dronă kamikaze ratează inițial mașina rusească și explodează pe câmp, la câțiva metri în spate.

Ulterior, mașina explodează după ce trece peste o mină, conform surselor ucrainene.

Imaginile au fost publicate de militarii ucraineni din cadrul brigăzii 4 „Rubij”, din cadrul Gărzii Naționale ucrainene. Brigada s-a remarcat încă din primele zile ale invaziei ruse din februarie 2022, când a reușit să împiedice cucerirea aeroportului Hostomel, de lângă Kiev, de către forțele speciale ruse.

În prezent, brigada 4 ucraineană e dislocată pe frontul Pokrovsk, regiunea Donețk. Militarii brigăzii postează aproape zilnic pe rețelele sociale imagini din timpul luptelor cu armata rusă în această regiune critică a frontului ucrainean.

Editor : M.L.

