Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care sunt arătați mai mulți soldați ruși aruncați în aer, la propriu, după ce mașina în care se aflau a fost distrusă de explozia unei mine, în regiunea Pokrovsk.

În înregistrare se observă cum o dronă kamikaze ratează inițial mașina rusească și explodează pe câmp, la câțiva metri în spate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, mașina explodează după ce trece peste o mină, conform surselor ucrainene.

Imaginile au fost publicate de militarii ucraineni din cadrul brigăzii 4 „Rubij”, din cadrul Gărzii Naționale ucrainene. Brigada s-a remarcat încă din primele zile ale invaziei ruse din februarie 2022, când a reușit să împiedice cucerirea aeroportului Hostomel, de lângă Kiev, de către forțele speciale ruse.

În prezent, brigada 4 ucraineană e dislocată pe frontul Pokrovsk, regiunea Donețk. Militarii brigăzii postează aproape zilnic pe rețelele sociale imagini din timpul luptelor cu armata rusă în această regiune critică a frontului ucrainean.

Editor : M.L.