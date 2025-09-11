Live TV

Video Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră

Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat emis joi şi citat de EFE.

Potrivit comunicatului, Rusia a început să utilizeze această navă în 2015. Marina rusă are doar patru nave de acest tip.

MPSV07 este dotată cu echipamente de comunicaţii, control şi detectare radioelectronice care au fost parţial distruse în atac, potrivit GUR, care a precizat că nava va avea nevoie de reparaţii care o vor face nefuncţională ceva timp.

În timpul acestui război, Ucraina a atacat în mod repetat nave şi ambarcaţiuni ruse desfăşurate în Marea Neagră cu drone maritime şi aeriene, aminteşte EFE.

