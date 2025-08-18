Live TV

Video Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia

Data actualizării: Data publicării:
avion aterizare fortata
Sursa: captură video

Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney.

Avionul ușor Piper Cherokee a făcut o aterizare de urgență pe terenul de golf Mona Vale din Mona Vale, duminică, în jurul orei 14:00, relatează NZ Herald.

Avionul decolase cu o oră înainte. Un purtător de cuvânt al Biroului Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB) a declarat că un pilot instructor și un elev se aflau în avion, când acesta a efectuat o aterizare de urgență pe terenul de golf.

O înregistrare video a incidentului arată mai multe persoane care jucau golf, în timp ce avionul zbura pe deasupra lor, și care apoi privesc șocați cum aparatul se prăbușește.

Bucăți din avion erau împrăștiate pe teren, deși aeronava a rămas în mare parte intactă. Cei doi bărbați aflați la bord au suferit răni minore în accident și au fost duși la spital.

Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor anchetează modul în care s-a produs accidentul.

