Cea mai bogată persoană din Australia trebuie să-și împartă averea de miliarde. Cine va primi banii

Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinehart, trebuie să renunțe la o parte din averea sa, a decis instanța într-o dispută juridică privind imperiul său minier, relatează BBC.

Având o avere estimată la 38 de miliarde de dolari australieni (27 de miliarde de dolari SUA), Rinehart a moștenit proiectele de minereu de fier ale tatălui ei în 1992, înainte de a dezvolta mine în regiunea bogată în minerale Pilbara din Australia de Vest.

Doi dintre copiii ei și moștenitorii partenerului de afaceri al tatălui au susținut că au dreptul la o parte semnificativă din redevențe și drepturi miniere.

Miercuri, la mai bine de 13 ani de la începerea bătăliei juridice, un judecător al Curții Supreme a decis că Rinehart trebuie să plătească redevențe trecute și viitoare contestatarilor ei, dar că drepturile miniere rămân ale ei.

Bătălia juridică se concentrează pe Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de minereu de fier din Australia.

Potrivit mărturiilor de la proces, tatăl lui Rinehart, Lang Hancock, și partenerul său de afaceri, Peter Wright - considerați pionieri ai minereului de fier în Australia de Vest - au întocmit un acord pentru a-și gestiona interesele comune sub o afacere numită Hanwright.

Copiii lui Wright au susținut că Rinehart a încălcat acordul respectiv și le datorează drepturi miniere și redevențe provenite de la Hope Downs.

Situl este operat în comun de gigantul minier global Rio Tinto și Hancock Prospecting, iar anul trecut a transferat 832 de milioane de dolari australieni în vistieria companiei lui Rinehart.

Rio Tinto plătește 2,5% din redevențe către Hancock Prospecting, judecătoarea Jennifer Smith hotărând că jumătate aparține familiei Wright.

„Wright Prospecting a câștigat jumătate din proces, a pierdut jumătate din proces, iar Hancock Prospecting a câștigat și a pierdut jumătate din proces”, a spus Smith.

Cazul i-a implicat și pe doi dintre copiii lui Rinehart - Bianca Rinehart și John Hancock - care au susținut că mama lor a mutat drepturile miniere profitabile dintr-un trust familial către o parte a afacerii pe care nu o puteau atinge.

Cei doi au spus că bunicul lor intenționase să împartă cu ei averea din minele de la Hope Downs, dar Rinehart le-a refuzat în mod deliberat accesul la acești bani.

Avocații lui Rinehart au spus că ea a mutat drepturile miniere din trustul familial după ce a devenit suspicioasă față de afacerile tatălui ei, dar copiii ei susțin că a făcut-o pentru ca a doua soție a acestuia, fosta menajeră Rose Porteous, să nu aibă acces la fonduri.

Deși pretențiile copiilor lui Rinehart asupra drepturilor au fost respinse, o altă ofertă pentru redevențe de la Hope Downs, făcută de familia regretatului inginer Don Rhodes, a fost parțial aprobată.

Directorul executiv al Hancock Prospecting, Jay Newby, a salutat decizia instanței, spunând că aceasta confirmă proprietatea companiei asupra Hope Downs și „respinge ferm” pretențiile familiei lui Wright și a doi dintre copiii lui Rinehart.

Un purtător de cuvânt al Wright Prospecting a salutat, de asemenea, decizia, declarând că este „încântată să primească în sfârșit un rezultat în favoarea sa”.

Rinehart este unul dintre cei mai mari donatori privați din Australia pentru sport, organizații caritabile și partide politice conservatoare.

