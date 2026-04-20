Momentul în care unitatea specială „Ghosts" a lovit două nave de desant ruseşti în Crimeea. Portul rusesc Tuapse, în flăcări

Nava rusească Iamal. Foto: Profimedia
Atac asupra portului Tuapse

Direcţia principală de informaţii din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a anunţat luni că militari din cadrul unităţii sale speciale „Ghosts” au lovit „cu succes” două nave de desant ruseşti de „mari” dimensiuni în Crimeea ocupată, în noaptea de duminică spre luni, relatează Reuters şi Unian.

În momentul atacului, navele care fac parte din Flota rusă din Marea Neagră, se aflau în Golful Sevastopol, a indicat GUR, precizând că este vorba de navele de desant „Iamal” - din proiectul 775- şi „Nikolai Filcenkov”, din proiectul 1171.

Potrivit GUR, nava „Iamal”, construită în 1988, are o lungime de 112,5 metri şi este capabilă să transporte o încărcătură de până la 500 de tone, inclusiv vehicule blindate şi forţe de debarcare. Costul estimat al navei este de peste 80 de milioane de dolari. Nava „Nikolai Filcenkov”, construită în 1975, poate să transporte până la 1.000 de tone, inclusiv zeci de vehicule blindate şi o forţă de debarcare numeroasă. Costul estimat al acesteia este de peste 70 de milioane de dolari, notează Unian.

Conform informaţiilor GUR din acest moment, ambele nave ruseşti au suferit pagube serioase şi s-ar putea să nu fie capabile să intre prea curând în funcţiune.

În acelaşi timp, Moscova a anunţat un nou atac ucrainean cu drone asupra portului rusesc Tuapse de la Marea Neagră, care a provocat un incendiu şi decesul unei persoane, la doar câteva ore după ce un incendiu a fost stins în urma unui atac similar în 16 aprilie asupra aceluiaşi port, potrivit Reuters.

Tuapse, unul dintre principalele porturi din sudul Rusiei, este un nod de export de produse petroliere, dar care operează şi transporturi de cărbune şi îngrăşăminte. În plus, aici se află o importantă rafinărie de petrol cu acelaşi nume, deţinută de compania Rosneft.

„Tuapse a fost ţinta unui nou atac masiv cu drone”, a declarat Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar, pe aplicaţia de mesagerie MAX. „A izbucnit un incendiu în port”, a adăugat el.

Kondratiev a declarat că un bărbat a fost ucis în port, iar un altul rănit, iar resturi de drone au avariat mai multe clădiri din oraş, printre care o şcoală primară o grădiniţă, un muzeu, o biserică, un bloc de locuinţe şi o conductă de gaze, a precizat el.

Parchetul local din Tuapse a declarat că a fost avariată infrastructura de transport din port, în timp ce agenţia de presă oficială RIA Novosti a informat că şcolile de aici şi-au suspendat pentru luni cursurile.

Ministerul rus al Apărării a declarat că 112 drone ucrainene au fost distruse deasupra a şapte regiuni ruse, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov.

Terminalele portului Tuapse exportă nafta, păcură, „motorină de vid” (VGO) şi motorină cu conţinut ridicat de sulf produse de rafinăria locală, precum şi de uzinele de prelucrare a petrolului din regiunea Samara şi de rafinăria Rosneft din Saratov, situată pe malul fluviului Volga.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
blindat gepard
Gepard, „ucigaşul de drone” din Ucraina: Cum a ajuns o armă germană veche cheia apărării împotriva atacurilor ruseşti
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu Miruță - directorul Elbit Systems. Concluziile la care au ajuns
Ukraine Launches Drone Attack Deep Inside Russia Targeting Strategic Bombers
Ucraina lovește 16 ținte rusești de mare valoare cu drone, inclusiv sisteme Iskander și o rafinărie din Krasnodar
drone rusesti
Dronele de atac cu sens unic: armele de înaltă tehnologie și cost redus care „democratizează” războiul de precizie
drone-rachete produse în Ucraina
Ministerul rus al Apărării publică lista companiilor din Europa care produc drone pentru Ucraina. Medvedev: Sunt „ținte potențiale”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
„Momentul adevărului”. PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul...
centcom - capturare nava iraniana
SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman. Imagini cu...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va...
umbrele cu ploaie si vant
Vremea se răcește puternic în țară: sunt anunțate ploi, vânt puternic...
Ultimele știri
„Vom folosi toate mijloacele”. Aleksandr Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene în privința oricărei agresiuni
Cutremur de 7,4 în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
„Lipsa educației financiare a dus la decizii nesănătoase”. Nicușor Dan avertizează: „Trăim un război informațional”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine...
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
De ce s-au ieftinit benzina și motorina. Cât va dura scăderea şi ce urmează. Preţurile de azi la pompă
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Pancu i-a dat răspunsul pe loc lui Gigi Becali
Pro FM
Justin Bieber ar fi primit 10 milioane de dolari pentru Coachella. Fanii, la extreme: „Cel mai slab show” vs...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”