Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)

Lukoil
Tranzacția Xtellus este mai complexă decât altele 

Compania rusă Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale, în detrimentul a peste zece oferte concurente, deoarece aceasta ia forma unei tranzacţii fără numerar care ar returna titlurile deţinute de SUA companiei petroliere ruse, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu procesul.

Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea de către Lukoil a portofoliului său global, evaluat la 22 de miliarde de dolari, până la 17 ianuarie, după ce a impus sancţiuni asupra Lukoil şi Rosneft, o altă companie petrolieră rusă, pentru a exercita presiuni asupra Moscovei ca să accepte un acord de pace cu Ucraina.

Xtellus s-a oferit să organizeze un schimb de titluri de valoare (swap) Lukoil deţinute de investitori americani într-o tranzacţie fără numerar pentru a le returna companiei Lukoil în schimbul activelor globale ale companiei ruse, au declarat cele două surse săptămâna aceasta, potrivit News.ro. 

Administratorii americani de active, printre care BlackRock, JPMorgan şi Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari când au fost nevoiţi să îngheţe şi apoi să anuleze participaţiile lor în companii ruseşti, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Activele globale ale Lukoil, care includ proiecte de explorare şi producţie de petrol şi gaze, rafinare şi peste 2.000 de staţii de alimentare, au atras ofertanţi de la gigantul american de capital privat Carlyle până la marele producător de petrol Chevron.

Tranzacția Xtellus este mai complexă decât altele 

Lukoil l-a însărcinat pe Pavel Jdanov, vicepreşedintele său pentru finanţe, să conducă negocierile cu potenţialii ofertanţi, au declarat cele două surse şi alte două surse implicate în negocieri.

În cazul în care Xtellus ar ajunge la un acord cu Lukoil, ar trebui să solicite aprobarea Trezoreriei SUA pentru a continua, conform directivelor emise de Trezorerie pentru ofertanţi în noiembrie.

Tranzacţia cu Xtellus este mai complexă decât alte oferte, deoarece include acţiunile Lukoil şi ar necesita divulgarea identităţii proprietarilor acţiunilor, au declarat trei dintre cele patru surse.

Până în martie 2022, Lukoil a fost inclusă în indicii bursieri emergenţi care sunt folosiţi de către investitori majori şi fonduri tranzacţionate ca repere la bursă şi care au cumpărat acţiuni Lukoil.

Investitorii ruşi deţineau, de asemenea, acţiuni în companii naţionale prin intermediul instrumentelor derivate tranzacţionate la nivel internaţional.

Trezoreria SUA a declarat că doreşte ca orice vânzare de active Lukoil să sprijine obiectivele de securitate naţională şi politică externă ale SUA, să rupă legăturile, să evite acordarea de beneficii neaşteptate companiei Lukoil şi să blocheze fondurile către Lukoil până la ridicarea sancţiunilor.

O altă complicaţie legată de schimbul de acţiuni este că acesta ar putea necesita aprobarea preşedintelui rus Vladimir Putin, care a interzis tranzacţionarea tuturor acţiunilor ruseşti în străinătate în 2022, au declarat două dintre cele patru surse.

În cazul în care Lukoil nu poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului limită stabilit de SUA, activele ar putea rămâne în suspans şi ar putea fi confiscate de autorităţile locale. Lukoil ar putea, de asemenea, să iniţieze un proces în cazul în care sancţiunile vor fi ridicate.

Xtellus a refuzat să comenteze informaţiile Reuters, iar Lukoil nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

 

Trump a apărut din nou în public cu mâna bandajată. Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert"
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri
