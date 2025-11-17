Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico.

Publicația amintește că Donald Trump l-a trimis pe prietenul său Witkoff să poarte negocieri personale cu președintele rus Vladimir Putin și să acționeze ca trimis special al său în Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, oficialii UE au fost șocați de faptul că Witkoff nu înțelege „complexitatea războiului dintre Rusia și Ucraina”. Un înalt oficial european a declarat pentru publicație că blocul nu are încredere că Witkoff „poate transmite mesaje între Moscova și Washington în mod fiabil și precis”.

Din acest motiv, a remarcat oficialul, liderii europeni sunt dornici să discute direct cu Trump cât mai des posibil și „cu cât mai mulți dintre ei prezenți”.

Retorica lui Witkoff

În aprilie, Reuters a raportat, citând surse, că Steve Witkoff l-a sfătuit pe Donald Trump să cedeze Rusiei mai multe regiuni ucrainene, argumentând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale către pace.

Potrivit surselor Reuters, această discuție între Witkoff și Trump a avut loc după ce trimisul s-a întâlnit cu șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev.

În iulie, Politico a raportat, citând surse, că Witkoff dorește ca SUA să ridice sancțiunile energetice împotriva Rusiei.

În plus, în luna august, au apărut zvonuri potrivit cărora Witkoff ar fi încălcat grav protocolul diplomatic participând la o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin fără un secretar, lăsând Washingtonul fără o înregistrare exactă a conversației, notează RBC Ukraine. Acest lucru a creat confuzie în declarațiile sale privind condițiile lui Putin pentru pace în Ucraina.

Editor : C.L.B.