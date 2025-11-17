Live TV

Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați”

Data actualizării: Data publicării:
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Steve Witkoff și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Retorica lui Witkoff

Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico

Publicația amintește că Donald Trump l-a trimis pe prietenul său Witkoff să poarte negocieri personale cu președintele rus Vladimir Putin și să acționeze ca trimis special al său în Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, oficialii UE au fost șocați de faptul că Witkoff nu înțelege „complexitatea războiului dintre Rusia și Ucraina”. Un înalt oficial european a declarat pentru publicație că blocul nu are încredere că Witkoff „poate transmite mesaje între Moscova și Washington în mod fiabil și precis”.

Din acest motiv, a remarcat oficialul, liderii europeni sunt dornici să discute direct cu Trump cât mai des posibil și „cu cât mai mulți dintre ei prezenți”.

Retorica lui Witkoff

În aprilie, Reuters a raportat, citând surse, că Steve Witkoff l-a sfătuit pe Donald Trump să cedeze Rusiei mai multe regiuni ucrainene, argumentând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale către pace.

Potrivit surselor Reuters, această discuție între Witkoff și Trump a avut loc după ce trimisul s-a întâlnit cu șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev.

În iulie, Politico a raportat, citând surse, că Witkoff dorește ca SUA să ridice sancțiunile energetice împotriva Rusiei.

În plus, în luna august, au apărut zvonuri potrivit cărora Witkoff ar fi încălcat grav protocolul diplomatic participând la o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin fără un secretar, lăsând Washingtonul fără o înregistrare exactă a conversației, notează RBC Ukraine. Acest lucru a creat confuzie în declarațiile sale privind condițiile lui Putin pentru pace în Ucraina.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
5
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
Ultimele știri
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
casianov
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară
vladimir putin
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi”
Andrius Kubilius
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate
Vladimir Putin și Donald Trump
Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului
Un ciocan de judecator în prim plan, cu un steag al Rusiei pe fundal.
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât va costa rovinieta în 2026 pentru 1 zi, 1 lună și 1 an. Noile tarife
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu