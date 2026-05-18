Nava de croazieră MV Hondius, cu focarul de hantavirus, a ajuns în Țările de Jos pentru dezinfectare

Nava de croazieră MV Hondius Foto: Profimedia Images
Nava de croazieră afectată de un focar mortal de hantavirus a acostat în portul Rotterdam din Olanda pentru dezinfectare, punând capăt unei călătorii pline de peripeții care a pus în alertă autoritățile sanitare internaționale. Nava MV Hondius avea la bord 25 de membri ai echipajului și doi membri ai personalului medical când a ajuns la Rotterdam luni dimineață. Pasagerii purtau măști pe punte în timp ce nava era escortată prin port de un remorcher și o barcă a poliției olandeze, a observat un jurnalist al Associated Press, citat de abc.net.au.

Echipajul va intra acum în carantină, iar cei care nu pot fi repatriați imediat își vor petrece timpul în Olanda.

Un jurnalist Associated Press a văzut urcând pe vas persoane îmbrăcate în costume de protecție. La mică distanță de locul unde a acostat nava, autoritățile amplasaseră containere albe.

„Din fericire, până acum, echipajul nu a prezentat simptome”, a declarat Yvonne van Duijnhoven, directoarea de sănătate publică din Rotterdam. Membrii echipajului vor fi testați la sosire și apoi săptămânal pe durata carantinei.

Compania menține croazierele

Nava va fi decontaminată conform ghidurilor olandeze de sănătate publică, un proces care va dura aproximativ trei zile, potrivit lui van Duijnhoven.

Ea a subliniat că riscul pentru public este foarte scăzut. „Avem protocoale foarte stricte pentru a preveni răspândirea virusului de pe navă în lumea exterioară”, a spus ea. Oficialii din domeniul sănătății publice vor inspecta nava înainte de a i se permite să navigheze din nou.

Compania olandeză care deține nava a declarat că nu prevede nicio modificare a operațiunilor sale. Are planificată o croazieră arctică care va pleca din Keflavik, Islanda, pe 29 mai. Focarul de hantavirus de la bordul navei MV Hondius este primul caz cunoscut de pe o navă de croazieră.

