Premierul israelian a rostit un „discurs istoric” la ONU. În discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Benjamin Netanyahu a adoptat o poziție clară împotriva miliției teroriste Hamas și și-a reiterat angajamentul de a pune capăt regimului terorist din Gaza. Israelul „trebuie să termine treaba”, a spus el. Discursul s-a putut auzi și în Gaza, căci biroul premierului a anunțat că au fost amplasate difuzoare în camioane de-a lungul graniței cu Fâșia Gaza. Site-ul ynetnews.com a sintetizat principalele idei din discursul premierului israelian.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat că a ordonat Armatei Israeliene să amplaseze difuzoare la granița cu Fâșia Gaza pentru a transmite discursul său de la ONU către locuitorii din Gaza. „Ca parte a eforturilor de diplomație publică, Biroul Primului Ministru a instruit entitățile civile, în cooperare cu armata israeliană (IDF), să amplaseze difuzoare pe camioane pe partea israeliană a frontierei cu Gaza, pentru a transmite discursul primului ministru la reuniunea Adunării Generale a ONU”, a anunțat biroul său. Au adăugat că „primul ministru a ordonat să se asigure că această activitate nu va pune în pericol soldații IDF”.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anunțat că „în cadrul eforturilor internaționale de sensibilizare, prim-ministrul a dispus proiecția filmului despre atrocități începând cu data de 7 octombrie într-o sală din clădirea ONU. Filmul complet despre atrocități este proiectat în prezent în colaborare cu Biroul prim-ministrului și purtătorul de cuvânt al IDF”.

Sute de reprezentanți din diferite țări au părăsit sala, în timp ce în sală se auzeau multe huiduieli și aplauze.

Delegații care au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu. Foto: Profimedia

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a prezentat în discursul său la ONU o hartă intitulată „Blestemul”, care arată axa iraniană în Orientul Mijlociu. „Jumătate din conducerea rebelilor Houthi din Yemen a fost eliminată, liderul Hamas Yahya Sinwar din Gaza a fost eliminat. Liderul milițiilor șiite libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah din Liban a fost eliminat. Regimul Assad din Siria a fost eliminat. Milițiile din Irak sunt încă descurajate, iar liderii lor, dacă vor ataca Israelul, vor fi și ei eliminați. Comandanții de top ai Iranului și oamenii de știință din domeniul nuclear iranieni – și ei au fost eliminați”, a spus el, în aplauzele publicului. „Trump și cu mine am promis că vom împiedica Iranul să obțină arme nucleare și ne-am ținut de cuvânt. Am eliminat o amenințare existențială pentru Israel și pentru întreaga lume.”

Netanyahu, prezentând „Blestemul”. Foto: Profimedia

Netanyahu a afișat pe costumul său un cod QR pentru „site-ul atrocităților”: „Noi ne amintim”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afișat un cod QR pe costumul său în timpul discursului său la ONU, care direcționa către „site-ul atrocităților” care prezintă documentarea atrocităților Hamas din 7 octombrie 2023 din Israel. El a spus că „ultimele componente ale Hamas se află în orașul Gaza. Au jurat să repete atrocitățile din 7 octombrie 2023 iar și iar, indiferent cât de mult au fost afectate forțele lor.” Potrivit lui, „de aceea Israelul trebuie să termine treaba și să o facă cât mai repede posibil. Mulți în lume nu-și amintesc de 7 octombrie 2023, dar noi ne amintim. Israelul își amintește.”

Netanyahu s-a adresat ostaticilor într-un mesaj difuzat prin megafoane în Gaza: „Nu v-am uitat”

Netanyahu, în timpul discursului său la ONU, a transmis un mesaj ostaticilor israelieni din Gaza, care a fost difuzat prin difuzoare amplasate la granița Fâșiei. „Am înconjurat Gaza cu difuzoare în speranța că ostaticii vor auzi mesajul meu”, a spus el.

„Frații noștri eroici, vă vorbește prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Vă vorbesc de la tribuna ONU. Nu v-am uitat, nici măcar pentru o secundă. Întreaga națiune este alături de voi. Nu ne vom liniști până nu vă vom aduce pe toți acasă, atât pe cei vii, cât și pe cei decedați.”

Conform unor informații din surse palestiniene, locuitorilor din Gaza au început să le fie trimise mesaje SMS conținând discursul prim-ministrului Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a ONU.

Apel către Hamas: „Lăsați oamenii mei să plece”

În discursul său de la tribuna ONU cu privire la ostaticii din Gaza, Netanyahu a menționat numele a 20 de ostatici încă în viață, dar nu i-a menționat pe cei ale căror vieți sunt în pericol grav.

Apoi a făcut un apel către Hamas: „Lăsați armele, lăsați oamenii mei să plece, eliberați ostaticii, toți 48, acum. Dacă veți face acest lucru, veți trăi, iar dacă nu, Israelul vă va vâna”.

Potrivit lui, „dacă Hamas acceptă condițiile israeliene, războiul se poate încheia imediat. Gaza va fi demilitarizată, Israelul va prelua controlul securității și va fi înființată o autoritate civilă formată din locuitori din Gaza și alții angajați în procesul de pace cu Israelul”.

Către liderii mondiali: „Când noi luptăm împotriva terorismului, voi luptați împotriva noastră”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat în discursul său la ONU că „după 7 octombrie 2023, mulți lideri au susținut Israelul. Dar acest sprijin a dispărut când Israelul a făcut ceea ce ar fi făcut orice țară care se respectă – a ripostat”.

„Îmi pare rău să spun, dar liderii cedează mereu în fața mass-media părtinitoare, a alegătorilor musulmani și a mulțimilor antisemite”.

Potrivit lui, „este șocant că, atunci când noi luptăm împotriva teroriștilor care v-au ucis cetățenii, voi luptați împotriva noastră și ne impuneți sancțiuni. Le spun reprezentanților acestor națiuni: aceasta nu este o acuzație împotriva Israelului. Aceasta este o acuzație împotriva voastră. Aceasta este o acuzație împotriva liderilor slabi”.

Netanyahu: „Israelul face totul pentru a îndepărta civilii de pericol, dar este acuzat. Ce glumă!”

Netanyahu a declarat în discursul său la ONU că „în ciuda amenințărilor Hamas, aproape 700.000 de locuitori din Gaza s-au mutat deja în zone sigure. Vreau să vă pun o întrebare simplă: de ce i-am chema să plece dacă am vrea să comitem genocid? Această acuzație este atât de nefondată. Au cerut naziștii evreilor să plece?”

Potrivit lui, „adevărul este răsturnat cu susul în jos. Hamas cere exterminarea tuturor evreilor, în timp ce Israelul face totul pentru a îndepărta civilii din pericol – și Israelul este acuzat. Ce glumă! Israelul este acuzat că înfometează în mod deliberat locuitorii din Gaza, când a adus peste două milioane de tone de alimente și ajutoare, aproape 3.000 de calorii pe persoană în fiecare zi. Ce înfometare?”.

Netanyahu împotriva soluției cu două state: „Există o problemă - palestinienii nu o doresc”

Prim-ministrul israelian a declarat că „o soluție cu două state în care Israelul să trăiască în pace alături de un stat palestinian nu funcționează. Există o problemă - palestinienii nu cred în această soluție. Ei nu au crezut niciodată, nu vor un stat alături de Israel - vor un stat în locul Israelului”.

Potrivit lui, „de fiecare dată când li s-a oferit un stat palestinian, dar li s-a cerut să pună capăt conflictului și să recunoască statul Israel – timp de decenii au respins acest lucru. De fiecare dată când au primit teritoriu, l-au folosit pentru a ne ataca. Aveau un stat în Gaza și ce au făcut cu el? Pace? Coexistență? Nu. Au transformat Gaza într-o bază teroristă”.

Netanyahu: „Nu vă vom permite să ne impuneți un stat. Nu vom fi de acord cu sinuciderea națională”

Prim-ministrul Netanyahu a continuat să atace susținătorii soluției cu două state, afirmând în discursul său la ONU că „aceasta este o recompensă pentru nerăbdare și pentru susținătorii masacrului din 7 octombrie 2023. A da palestinienilor un stat este ca și cum ai da Al-Qaeda un stat la un kilometru de New York. Este o nebunie și nu o vom face. Israelul nu vă va permite să ne impuneți un stat. Nu vom accepta sinuciderea națională.”

Totodată, Netanyahu a îndemnat guvernul libanez să înceapă negocierile cu Israelul: „Apreciez obiectivul lor de a dezarma Hezbollah. Avem nevoie de mai mult decât cuvinte; dacă Libanul va lua măsuri concrete pentru a neutraliza Hezbollah, sunt convins că putem obține pacea”.

„Sunt convins că, dacă guvernul libanez va continua să urmărească acest obiectiv, pacea va veni repede. Victoria asupra Hezbollah va permite pacea cu două state în nord. Victoria noastră asupra Hamas va aduce pacea cu lumea arabă și extinderea Acordurilor Abraham. Cred că în următorii ani Orientul Mijlociu va arăta diferit. Mulți dintre cei care au declarat război Israelului vor dispărea, iar locul lor va fi luat de curajoși pacificatori”, a adăugat el.

„Puterea noastră va duce la victorie, prosperitate și pace”

Netanyahu a declarat la sfârșitul discursului său la ONU că „atrocitățile comise în acea zi neagră, 7 octombrie 2023, s-au repetat de multe ori de-a lungul istoriei poporului evreu. Sângele evreilor era ieftin, evreii erau uciși cu impunitate. Ascensiunea Israelului nu înseamnă că încercările de a ne elimina au încetat, ci că putem riposta – și asta am făcut de atunci. Fiii și fiicele noastre au luptat ca niște lei. Pe 7 octombrie 2023, dușmanii Israelului au încercat să stingă lumina – după doi ani, determinarea și puterea Israelului strălucesc mult mai puternic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, puterea noastră ne va conduce la victorie rapidă, prosperitate și pace.”

Editor : Marina Constantinoiu