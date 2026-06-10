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Netanyahu e pregătit să lanseze un atac împotriva Iranului, deși Trump l-a avertizat să nu acționeze singur

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit, în anumite circumstanţe, să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul SUA, a informat marţi postul de televiziune i24News, relatează miercuri dpa, potrivit Agerpres. 

Postul de televiziune a menţionat o şedinţă de cabinet organizată luni seara, în timpul căreia Netanyahu a declarat: „S-ar putea să ajungem într-o situaţie în care trebuie să-i confruntăm singuri pe iranieni, fără sprijinul SUA, cu toate costurile implicate - armament şi izolare la nivel global”.

Israelul nu a vrut să se ajungă la asta, dar ştia că ar putea, a declarat Netanyahu.

Preşedintele american Donald Trump l-a avertizat anterior pe premierul israelian să nu acţioneze singur. Guvernul american poartă în prezent discuţii privind un acord-cadru cu Teheranul pentru a rezolva conflictul regional pe cale diplomatică.

Expertul israelian pe probleme legate de Iran, Danny Citronowicz, a avertizat pe reţeaua X că un pas militar semnificativ fără sprijinul Statelor Unite ar reprezenta un pariu strategic enorm pentru securitatea naţională a Israelului şi, prin urmare, ar trebui luat în considerare doar dacă nu există alternative.

Citronowicz a subliniat, de asemenea, consecinţele în cazul unui acord cu Iranul, pe care administraţia americană l-ar considera un succes. În acest caz, o acţiune unilaterală israeliană împotriva Iranului, fără coordonare cu Washingtonul, ar putea avea un preţ ridicat, inclusiv pentru relaţia strategică a Israelului cu SUA.

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Editor : C.L.B.

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