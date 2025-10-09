Netanyahu îl susține pe Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Ce mesaj a postat pe X

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a reînnoit sprijinul pentru ca președintele american Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace, pe măsură ce se apropie sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, anunță POLITICO.

„Acordați-i lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace – îl merită!” a scris Netanyahu pe contul său de X, însoțind mesajul cu un emoji reprezentând o medalie de aur și o ilustrație a președintelui american triumfător, acceptând premiul și aplauzele mulțimii.

Comitetul norvegian va anunța vineri câștigătorul prestigiosului premiu.

Comitetul Nobel a avut ședință înaintea acordului dintre Israel și Hamas

Comitetul Nobel din Norvegia, care acordă premiul pentru pace, a avut ultima şedinţă luni, a informat joi Institutul Nobel din Oslo; potrivit AFP, asta înseamnă că decizia a fost luată înaintea încheierii unui acord între Israel şi mișcarea teroristă Hamas, pentru care a făcut presiuni preşedintele american Donald Trump, reatează Agerpres.



Liderul de la Casa Albă nu ascunde faptul că îşi doreşte Premiul Nobel pentru Pace, care va fi anunţat vineri. De când şi-a început al doilea mandat, în ianuarie, el susţine că a soluţionat mai multe conflicte şi "merită" premiul, iar recent a declarat chiar că dacă nu l-ar primi ar fi o "insultă" pentru Statele Unite.



Israelienii şi islamiştii care controlează Fâşia Gaza au convenit abia joi o încetare a focului şi eliberarea ostaticilor, făcând astfel un pas important către încheierea războiului care a devastat teritoriul palestinian.



Erik Aasheim, purtător de cuvânt al Institutului Nobel, a declarat agenţiei France Presse că "ultima reuniune a comitetului Nobel a avut loc luni".

Membrii comitetului decid cu zile sau săptămâni înaintea anunțului cine ia premiul

Comitetul format din cinci membri decide în general cu zile sau chiar săptămâni înaintea anunţului cine va primi premiul, iar ultima şedinţă este dedicată revizuirii finale a hotărârii.



Aasheim a afirmat că "ultimele cărămizi au fost puse luni", dar a reamintit că "nu se spune niciodată când ia decizia comitetul Nobel" şi a precizat că nu mai este prevăzută nicio reuniune până la anunţul de vineri.



El a confirmat că "va exista un laureat anul acesta", după ce unii experţi au speculat că premiul pe 2025 ar putea să rămână neacordat din cauza situaţiei geopolitice grave.

„Acordul Israel-Hamas nu are niciun efect asupra premiului”

Istoricul Asle Sveen, specialist în premiul Nobel, a declarat agenţiei France Presse că acordul Israel-Hamas "nu are absolut niciun efect" asupra premiului de anul acesta, deoarece "comitetul a decis deja". El a pronosticat că "Trump nu va lua premiul anul acesta" şi a insistat chiar: "Sunt sigur de asta 100%".



Sveen a subliniat că Trump i-a dat multă vreme "mână liberă" premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru bombardarea Fâşiei Gaza şi a acordat ajutoare militare importante forţelor armate israeliene.



Pe lista propunerilor pentru premiu se află 338 de personalităţi şi organizaţii.



În 2024, laureatul a fost Nihon Hidankyo, un grup de supravieţuitori ai bombardamentelor atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, militant împotriva armelor nucleare.

Editor : Marina Constantinoiu