Nicolas Maduro ar putea urma calea bătătorită de alți dictatori în cazul în care ar pierde puterea pentru a scăpa cu viață

Administrația lui Donald Trump discută un scenariu în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar primi „undă verde” să renunțe la putere și să părăsească țara, acceptând exilul voluntar în Rusia. Acest lucru a fost comunicat de către oficialii Casei Albe pentru Politico.

Potrivit acestora, pe lângă Rusia, se ia în considerare și varianta exilării lui Maduro în Turcia sau Cuba. În același timp, o parte dintre consilierii președintelui american propun să nu se permită plecarea liderului venezuelean, ci să fie arestat și judecat în SUA, a adăugat unul dintre interlocutorii Politico.

Anterior, surse ale The Atlantic, care poartă negocieri cu reprezentanții Venezuelei și SUA, au informat că Maduro ar putea fi dispus să demisioneze dacă Washingtonul îi va acorda lui și celor mai apropiați colaboratori ai săi amnistie, va anula recompensa pentru capturarea sa și îi va asigura o exilare confortabilă. Anterior, Trump și-a declarat disponibilitatea de a purta negocieri cu Maduro, dar nu a precizat când ar putea avea loc acestea și în ce format. Înainte de aceasta, șeful Pentagonului, Pete Hagset, a anunțat începerea operațiunii militare „Southern Spear” împotriva „narcoteroriștilor” din emisfera vestică. În cadrul acestei operațiuni, grupul de atac al Forțelor Navale ale SUA, condus de cel mai mare portavion USS Gerald R. Ford, a intrat în Marea Caraibelor. La bordul navei se află peste 4.000 de militari, zeci de avioane de vânătoare și elicoptere de luptă.

Aflat sub presiunea militară a SUA, Maduro s-a adresat public lui Trump și l-a îndemnat să nu înceapă un conflict armat. Între timp, potrivit Reuters, săptămâna trecută, înalți oficiali ai administrației Trump au avut trei întâlniri la Casa Albă, în cadrul cărora au analizat opțiunile unei posibile operațiuni militare împotriva Venezuelei, inclusiv lovituri asupra teritoriului țării.

Dacă Maduro va pleca în exil în Rusia, el se va alătura numărului de lideri străini care nu au reușit să se mențină la putere și au fost nevoiți să ceară azil la Moscova. În 2014, în urma revoluției demnității, președintele ucrainean Viktor Ianukovici, considerat pro-rus, a fugit din Ucraina. După aceea, s-a stabilit într-un cartier de lux din Rublevka. La sfârșitul anului 2024, președintele Siriei, Bashar al-Assad, care a pierdut puterea în urma capturării Damascului de către rebelii sirieni, s-a mutat în Rusia. El s-ar putea stabili în cartierul de lux al capitalei ruse, Moscova-City, unde rudele sale dețin proprietăți imobiliare.

Înainte de agravarea relațiilor cu SUA, Maduro a semnat un acord de parteneriat strategic cu Rusia. A făcut acest lucru în ziua de naștere a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, pe 7 octombrie. Printre altele, acordul vizează aspecte de securitate globală și regională.

