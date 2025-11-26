Live TV

Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar. Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac

Data publicării:
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy. Sursa foto: Reuters

Curtea de Casație a examinat miercuri, 26 noiembrie, recursul lui Nicolas Sarkozy împotriva condamnării sale în dosarul Bygmalion, o ultimă cale de atac în acest dosar, aproape eclipsat de cutremurul provocat de încarcerarea fostului președinte.

Curtea de Casație a validat recursul, contrar recomandării avocatului general, condamnândul definitiv fostul președinte. „Curtea de Casație confirmă decizia curții de apel care a condamnat un candidat la alegerile prezidențiale, directorul său de campanie și doi directori ai partidului politic care îl susținea pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale”, scrie instanța într-un comunicat.

Nicolas Sarkozy era acuzat că a beneficiat de finanțare ilegală pentru campania sa prezidențială pierdută din 2012. Conform anchetelor, cheltuielile de campanie ale candidatului Sarkozy au ajuns la 42,7 milioane de euro, adică aproape dublul sumei autorizate de lege. Pentru a ascunde această depășire de aproximativ 20 de milioane de euro, ar fi fost pus în aplicare un sistem de facturi false cu societatea de comunicare politică Bygmalion și filiala sa Event & Cie. Aceasta din urmă ar fi facturat partidului UMP (devenit LR) cheltuieli care, în realitate, aparțineau campaniei, potrivit presei franceze

Spre deosebire de co-inculpații săi, fostul șef al statului nu a fost acuzat pentru acest sistem de facturi false, ci ca beneficiar, în calitate de candidat, al unei finanțări politice ilegale.

Fără a rejudeca faptele, Curtea de Casație a examinat legalitatea deciziei pronunțate în apel la 14 februarie 2024 – un an de închisoare, din care șase luni cu executare. La începutul lunii octombrie, în cadrul unei ședințe, avocatul general a solicitat respingerea recursului fostului șef de stat, dar cea mai înaltă instanță din sistemul judiciar francez a decis să amâne pronunțarea hotărârii până la 26 noiembrie.

Atât în primă instanță, cât și în apel, Nicolas Sarkozy a contestat „cu vehemență orice răspundere penală”, denunțând „fabulele” și „minciunile ”. Pedeapsa sa în apel, pentru care curtea a dispus adaptarea părții ferme (brățară electronică, semi-libertate...), a fost ușor inferioară celei de un an de închisoare fermă pronunțată în primă instanță în 2021.

Într-un alt dosar, procesul în apel al fostului președinte al Republicii în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007 va avea loc în perioada 16 martie - 3 iunie.

Fostul șef al statului a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în primă instanță, pe 25 septembrie. El a petrecut trei săptămâni în spatele gratiilor înainte de a fi eliberat sub control judiciar.

