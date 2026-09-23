Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri un discurs - intervenția națională - în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a acuzat direct Rusia că, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, a „renunțat în mod deliberat” la obligația sa de menținerea a păcii și „urmărește o agendă revizionistă”.

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ACTUALIZARE 17:15 Președintele Nicușor Dan a atacat direct Rusia de la tribuna ONU, acuzând-o, fără a-i pronunța numele, că și-a încălcat misiunea de menținere a păcii, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, și a declanșat un „război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei”.

„Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate.

Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă”, a spus Nicușor Dan în discursul său.

Nicușor Dan a mai arătat că țara noastră este direct afectată de războiul din Ucraina și a dat exemplu incidentul cu drona rusească de la galați, în urma căruia au fost răniți doi oameni.

„În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.

Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie”, a mai spus Nicușor Dan.

Redăm, mai jos, discursul președintelui Nicușor Dan la ONU privind situația de securitate în regiunea României:

„Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional – drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică – sunt cele care au transformat țara noastră. Evoluția României din ultimii treizeci și șapte de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența dintre un sistem comunist care îi oprima și le înăbușea inițiativa și libertatea de alegere, și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală.

Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare industrială. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată.

Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie din România modelează industriile viitorului: inteligență artificială, securitate cibernetică, tehnologii de apărare, producție avansată și robotică.

De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile. Anul viitor începem exploatarea a 100 miliarde metri cubi de gaz natural în Marea Neagră.

România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Situată la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale, țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi.

Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună.

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate.

Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.

În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.

Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie.

Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii.

Am oferit asistența refugiaților din Ucraina.

Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și a infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe calea ferată și pe cale navigabilă.

Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din Grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii.

Iar, pentru a spori securitatea în regiunea Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren.

În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

România va continua să susțină capacitatea de reziliență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestor provocări. România rămâne și cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.

Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusa, și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind la 3,7% în acest an.”

Știrea inițială

Reafirm angajamentele României pentru principiile Cartei ONU.

Sunt cele care au transformat țara noastră.

Milioane de români cunosc diferența dintre un sistem care oprimă și un sistem care încurajează dezvoltarea.

Companii mondiale de top și-au stabilit sedii în România.

Cel mai important avantaj strategic al țării noastre sunt oamenii.

Anul viitor începem exploatarea a 100 miliarde de metri cubi de gaze în Marea Neagră.

Suntem la intersecția principalelor drumuri comerciale.

Dezvoltarea economică este cu atât mai putrernică cu cât se bazează pe cooperare.

Ne aflăm în cincilea an al războiului de agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrcainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate.

Acest membru, căruia întreaga comunitate a ONU i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.

România simte direct efectele acestui război, prin încălcări reptate ale spațiuliui aerian.

România va fi alături de Ucraina, care acționează în legitimă apărare, atât timp cât va fi nevoie.

Ca răspuns la afectarea navigației libere în marea Neagră, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a UE.

România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și R Moldova.

România este un ferm susținător al R Moldova și cel mai puternic avocat al R Moldova în UE.

Amenințarrea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina.

Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje.

Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și din păcate nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare.

România susține creșterea cheltuielilor militare la 5% din PIB.

Editor : B.P.